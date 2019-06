Recullen 52 quilos de brossa al voltant del riu Francolí a Tarragona

A l'activitat hi van participar l'AMPA de l'Escola Ponent i membres d'Ecologistes en Acció

Actualitzada 21/06/2019 a les 19:24

L'AMPA de l'Escola de Ponent i el Grup Ecologista deTarragona i l'Ebre–Ecologistes en Acció va realitzar el passat diumenge una activitat de voluntariat per a laneteja dels espais verds de la ciutat de Tarragona. Els participants van recollir brossa, plàstics i altresresidus al riu Francolí.La activitat es va portar a terme als voltants del nou pàrquing dissuasiu d'Horta Gran i el Riu Francolí. Els participants van recollir en total 52 kg de brossa en poc menys de 2 hores: 6 kg de residus de vidres, 24 kg de plàstics, 3,5 kg de cartró i 18,5 kg de resta.També es va poder observar la presencia de residus molt perillosos per la salut i el medi ambient, que produeixen una gran contaminació a l'entorn natural com és el cas de piles o, fins i tot, plaques d'amiant.