Preocupació a la CUP de Tarragona per la falta de resposta d'ERC i En Comú Podem

Estrada es pregunta si volen negociar i fixa el 15 de juliol com a límit per arribar a un acord de govern

Actualitzada 20/06/2019 a les 21:40

Gairebé una setmana després de la investidura de l’alcalde Pau Ricomà, la CUP encara no ha aconseguit una reunió conjunta amb ERC i En Comú Podem Tarragona. «No tenim resposta», explica la portaveu cupaire, Laia Estrada. Reunits en assemblea, una trentena d’anticapitalistes van coincidir ahir en l’anàlisis del moment. Abans d’enviar el document amb les propostes de negociació als dos partits volen saber si entre els republicans i els comuns hi ha interès perquè la CUP entri al govern.Els militants de la formació assembleària van decidir no fer públic les seves propostes fins a assegurar-se si les negociacions, en efecte, es produiran. «Que a dia d’avui no tinguem data de trobada ens preocupa», admetia ahir Estrada. Els cupaires han mantingut contactes informals després de la investidura amb ERC, però les converses no han anat més enllà. El missatge, en funció de l’interlocutor, és diferent, expliquen.L’interès que mostrava Ricomà abans de la seva investidura en sumar la CUP al seu projecte de govern sembla que ja no està tan clar. Almenys és el que es dedueix de falta de resposta per asseure a parlar per part de republicans i comuns.La número 2 de la CUP, Eva Miguel Gascón, apuntava abans de l’assemblea que «no ha d’haver-hi cap problema» perquè les tres formacions es puguin entendre. Estrada demana als partits de la coalició de govern agilitat. Per la número 1 de la CUP, a meitats de la setmana vinent s’hauria de produir una reunió i fixa el 15 de juliol com la data límit per arribar a un acord de govern. «Quant més temps passi més complicat serà que la CUP s’incorpori al govern», reconeixia Estrada. Els cupaires demanen, si finalment és possible entrar en un govern, fer-ho «en igualtat de condicions». «Les transformacions més profundes es decideixen els primers mesos de govern, amb la formació del cartipàs i les primeres converses amb els tècnics», explicava Gascón abans de l’assemblea que va tenir lloc al Casal Sageta de Foc de la Part Alta.L’assemblea d’ahir va concloure que l’«excepcionalitat» del moment «requereix que nosaltres entrem a negociar si és possible entrar en un govern», explicava Estrada. De moment, el telèfon no sona i la CUP segueix esperant.