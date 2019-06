Manel presentarà el seu nou disc al novembre a la Tarraco Arena

El grup de folk-pop català torna després del seu darrer treball 'Jo competeixo'

Actualitzada 21/06/2019 a les 20:05

El grup barceloní Manel presentarà el seu últim treball el pròxim 23 de novembre a la Tarraco Arena de Tarragona. El grup de folk-pop català està finalitzant l’elaboració del seu cinquè disc, que arribarà tres anys després de la seva última entrega discogràfica, Jo competeixo.El concert de Tarragona tindrà un format club i s’emmarca en el cicle de concerts que Abril Producciones impulsa juntament amb la Tarraco Arena i Zero Produccions a la ciutat. Les entrades ja estan a la venda a un preu de 25 euros a les plataformes www.ticketplus.cat Durant aquests tres anys, el grup ha posat en funcionament el seu propi segell discogràfic, Ceràmiques Guzmán, nom que fa referència a una cançó del primer àlbum del grup. La formació també ha publicat en vinil el seu disc de debut Els millors professors europeus, aprofitant la commemoració del seu desè aniversari. També està prevista la imminent reedició del seu segon disc, 10 milles per veure una bona armadura. Entre les cançons més conegudes hi ha Al mar!, Benvolgut, Ai, Dolors, Aniversari o Boomerang.Manel ostenten diversos rècords, com ara el de ser l’únic grup que ha entrat al número 1 de les llistes espanyoles tres vegades seguides amb discs cantats en català. Al llarg de la seva trajectòria han fet prop de mig miler de concerts, recorrent tota la geografia catalana i en països com els Estats Units, Argentina, Mèxic, les Filipines, França, Alemanya o Suïssa.