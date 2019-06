La Generalitat tramita una segona multa a un Iot de Tarragona que continua obert

Donato, qui es manté al capdavant del bar, diu que «tot segueix el seu curs, els recursos estan en marxa i obrim cada dia, com una temporada normal»

Actualitzada 20/06/2019 a les 20:56

El futur del Tòful

La Generalitat està tramitant una segona multa al Iot, establiment de restauració de la platja Llarga que segueix obert al públic a ple rendiment, tot i que l’administració catalana va anunciar, a finals de l’any passat, que la concessió havia caducat i que, per tant, s’havien d’entregar les claus del local i buidar-lo. La sanció és conseqüència directa de la negativa a fer entrega del local. La persona que es troba al capdavant del Iot, Josep Maria Donato, va recórrer el tancament i, també, la primera multa que li va ser imposada, de fins al 5% del valor de l’espai, la qual cosa equival a una quantia d’entre 10.000 i 11.000 euros.Donato va manifestar ahir a aquesta redacció que «no hi ha cap novetat, tot segueix el seu curs i els recursos estan en marxa». La seva intenció és mantenir obert l’establiment de la platja Llarga «cada dia i com sempre, com una temporada normal d’estiu».En relació a la segona multa que tramita la Generalitat, Donato va dir que «ens van posar una i la vam recórrer». Segons la seva opinió, «no procedeix posar una multa, així ho entenc, i penso que es tracta d’amenaces».Per altra banda, pel que fa al concurs per a atorgar una nova concessió per reobrir el Tòful de Mar, restaurant localitzat en el mateix edifici que el Iot –propietat de la Generalitat–, s’han presentat més de cinc propostes. El primer concurs, al qual es van presentar cinc projectes, va quedar desert. Dues propostes no van ser entregades dins del període establert i les tres restants no van complimentar totes les clàusules requerides.L’obertura dels sobres amb el contingut dels nous projectes tindrà lloc el 9 de juliol, mentre que l’avaluació de la part econòmica es farà el 16 de juliol. El passat divendres va finalitzar el període de presentació de propostes. La Generalitat va informar que es van presentar més que en la primera convocatòria del concurs.En el darrer trimestre de l’any passat la Generalitat va informar que el 30 de novembre era la data límit perquè el Tòful de Mar i el Iot procedissin a fer l’entrega de les claus dels locals. El primer va complir el requeriment, però el representant del Iot va afirmar que mantindria l’establiment obert i que estava disposat a enfrontar-se a l’administració catalana en defensa dels seus drets, paraula que va complir.