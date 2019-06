Euroports tindrà un dipòsit duaner de minerals al port de Tarragona

El permís permet emmagatzemar mercaderies de fora de la Unió Europea sense haver de pagar cap mena d’impost

Actualitzada 21/06/2019 a les 12:22

El Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Tributària ha concedit a Euroports Ibèrica i Itàlia l’autorització per operar a les instal·lacions del port de Tarragona com a dipòsit duaner de minerals. En una àrea de 100.000 metres quadrats es podran emmagatzemar mercaderies provinents de fora de la Unió Europea sense haver de pagar cap mena d’impost. En concret, el permís permet a les empreses importadores diferir el pagament de l’IVA d’importació, així com el dels aranzels existents fins que no es despatxi la mercaderia. Segons el CEO d’Euroports Ibèrica i Itàlia, Pablo García, el dipòsit duaner és «un valor afegit més per als clients i comporta que la nostra terminal de minerals de Tarragona sigui una de les més competitives de tota la Mediterrània».La permanència dels productes no té límit de temps i es dona la possibilitat de fer despatxos de cribratge i mesclat, així com la possibilitat de manipular-los en el propi magatzem.La llicència s’ha autoritzat per a una superfície de més de 100.000 metres quadrats que la companyia té al port tarragoní, on presta serveis de càrrega, descàrrega, transbordament, cribratge, mescla, emmagatzemament, duanes, consignació i lloguer de vaixells.Euroports és una de les empreses d’infraestructura portuària més grans d’Europa. Mou més de 60 milions de tones de productes a granel, fraccionats, líquids i en contenidors cada any des de les 26 terminals portuàries on està present. La companyia té més de 3.000 treballadors.