El Restaurant Solric celebra el seu primer aniversari rodejat de família

L’històric establiment s’ha reinventat en aquests darrers 12 mesos en que ha canviat de propietat

Actualitzada 21/06/2019 a les 13:58

El Restaurant Solric de Tarragona, un dels establiments històrics de la ciutat de Tarragona, ha celebrat aquest dijous el primer aniversari des del seu canvi de propietat i l’inici d’una nova i emocionant etapa en la seva llarga trajectòria. Una multitudinària festa a les instal·lacions del restaurant, una antiga masia del segle XVIII situada als afores de la ciutat, va servir per commemorar l'aniversari.Unes 120 persones van participar a la vetllada, que va estar amenitzada per un duet musical que va crear un ambient perfecte per celebrar i compartir una estona en la millor companyia. La celebració va culminar amb els dos propietaris del Solric, Francesc Ferreres i Víctor Ciscar, bufant l’espelma commemorativa d’aquest primer any de gestió.Amb el canvi de propietat ara fa un any, el Restaurant Solric ha estat fidel a la seva tradició gastronòmica, amb més de 60 anys d’història i centrada en la cuina mediterrània de proximitat i qualitat. L’establiment ha renovat la seva carta i ha posat en marxa nous menús per diversificar la seva oferta i atreure nous públics. Els esmorzars de forquilla, els nous menús colla i l’èxit de la temporada de calçotades són alguns exemples d’èxit gastronòmic en aquests dotze mesos.Les instal·lacions i l’animació del Solric també s’han renovat en aquesta nova etapa amb la incorporació de nous espais. La Terrassa també ha estat millorada, amb la incorporació d’un espai chill out i un espai infantil gratuït per als clients.