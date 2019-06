El govern negociarà inversions a canvi de la cessió de les carreteres

Puig celebra el traspàs de 7,3 km de vies per part Foment i apunta que l’Ajuntament «revisarà les condicions de negociació» amb el ministeri

Actualitzada 20/06/2019 a les 20:56

Empreses mixtes

L’Ajuntament de Tarragona negociarà amb el Ministeri de Foment per aconseguir inversions a canvi de la cessió del segon paquet de carreteres que el consistori encara ha de recepcionar. El ministeri va formalitzar el dimecres la cessió de 7,3 quilòmetres de carreteres, la primera fase d’un total de 20 quilòmetres que el consistori vol rebre en els propers mesos, com apuntava ahir el mateix portaveu, Xavi Puig.El govern municipal vol «revisar» les «condicions de negociació» que l’antic consistori havia previst per rebre les carreteres pendents. La contrapartida per gestionar les vies és la construcció de dues rotondes, una a Torreforta i una altra a Cala Romana. Puig encara no ha analitzat amb profunditat les necessitats concretes que pot tenir la ciutat, però avança que, possiblement, hi haurà «algun canvi» respecte a les propostes que hi ha sobre la taula. «Les carreteres requereixen manteniment. Si ho assumim, el més lògic és que hi hagi una contrapartida en inversions, que és el que negociarem amb l’Estat», va afirmar ahir.Amb la gestió de 28 nous trams, entre ells l’avinguda Roma i l’avinguda Andorra, que discorren per la trama urbana de Tarragona, Puig va destacar que l’Ajuntament «guanyarà en agilitat» a l’hora de fer inversions o algun tipus d’intervenció. «No caldrà que fem la tramitació farragosa a través de l’Estat, sinó que ho podrem fer nosaltres directament», emfatitzava ahir el portaveu municipal.La gestió completa de les carreteres permetrà a l’Ajuntament fer canvis en la mobilitat. De moment, però, les actuacions que es vulguin dur a terme només podran ser en els trams cedits, en molts casos discontinus, de vies com la Via AugustaPer altra banda, l’Ajuntament va confirmar ahir que Ciutadans queda fora de les empreses mixtes (el 51% del capital és públic i el 49% restant, privat). El portaveu del govern va recordar que, en les empreses Ematsa i Serfum, no hi tenen cabuda tots els representants polítics. «S’ha de fer una tria i hem seguit un criteri de governabilitat», justificava Puig. La decisió del nou govern de coalició ha provocat un gran malestar a les files de Ciutadans, que van denunciar la situació a les xarxes. «És paradoxal que Pau Ricomà denunciés aquesta situació estant a l’oposició i ara practiqui la seva venjança», escrivia el partit en un missatge a Twitter. «No ens callaran», asseguren. «Seguim un criteri que ens afavoreixi governar les empreses amb una línia coherent i que tingui sentit amb la defensa del municipi», insistia Puig. Sobre les acusacions de la número 2 del PSC, Sandra Ramos, a través d’un mitjà de comunicació, on assegura que el govern no té voluntat de diàleg, Puig va defensar que l’Ajuntament sempre tindrà la porta oberta per parlar amb els socialistes i va retreure a l’antic govern municipal la seva gestió amb les empreses mixtes. El portaveu va explicar que en l’anterior legislatura «d’un dia per l’altre» ERC va passar de tenir dos a només un representant. «A diferència del que passava fins ara, traslladarem els acords presos als diferents portaveus de l’oposició», va concloure el portaveu.