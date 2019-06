Demanen sis anys de presó per l'autor de tres robatoris en quatre dies a basars xinesos de les Gavarres

El lladre, amb antecedents, actuava amb un casc de moto posat

Actualitzada 21/06/2019 a les 10:11

La fiscalia demana sis anys de presó a un lladre amb antecedents que va perpetrar tres robatoris en només quatre dies en basars xinesos del polígon les Gavarres de Tarragona. L’home actuava quan les botigues estaven tancades al públic i duia posat un casc de moto per dificultar que poguessin identificar-lo. En el primer robatori, comès el 10 d’agost de l’any passat, l’home es va endur productes per valor de més de 3.000 euros i 2.100 euros en efectiu de les caixes enregistradores. L’endemà va tornar al mateix establiment amb un altre còmplice -que s’enfronta a onze mesos de presó-, però els mossos els van enxampar abans que marxessin del lloc. El 14 d’agost el mateix lladre va assaltar un altre basar i se’n va endur 350 euros en efectiu.Segons la fiscalia, poc després de quarts de set del matí del 10 d’agost del 2018, F.P.F. va acudir a l’establiment Shopping Center del polígon comercial les Gavarres de Tarragona, que en aquell moment estava tancat al públic. Mogut per la intenció d’obtenir «un benefici econòmic il·lícit», el lladre va forçar la porta d’entrada a la botiga i va trencar-ne el vidre per poder accedir a l’interior. L’home es va apoderar de diversos objectes amb un preu de venda de 3.055,17 euros, així com de 2.100 euros en efectiu que hi havia a les caixes enregistradores.L’endemà, cap a un quart de tres de la matinada, va tornar al mateix establiment acompanyat de F.J.L.C., «de comú acord i amb la intenció de procurar-se un benefici econòmic il·lícit», segons el ministeri públic. Els individus van anar-hi a bord d’un ciclomotor, també fora de l’horari d’obertura. Mentre l’acompanyant es va quedar a fora fent tasques de vigilància, el principal processat va forçar la porta d’entrada, va accedir a l’interior de la botiga i es va apoderar del calaix de la caixa enregistradora, de diverses polseres i d’unes ulleres de sol. En aquesta ocasió, els acusats no van aconseguir l’objectiu, atès que els va sorprendre una patrulla dels Mossos d’Esquadra que havia acudit al lloc arran de l’activació de l’alarma.Al cap de tres dies, sobre un quart de sis de la matinada del 14 d’agost del 2018, el principal acusar va acudir a l’establiment Deko Hiper Asia, també al polígon de les Gavarres, amb la intenció de robar. Com en els altres casos, aprofitant que l’establiment estava tancat, l’individu va trencar el vidre de la porta d’entrada i, un cop a dins, es va apoderar de dues caixes enregistradores que contenien 350 euros en efectiu.La fiscalia acusa l’home d’un suposat delicte continuat de robatori amb força en establiment comercial pel qual sol·licita sis anys de presó. A més, li reclama el pagament d’una indemnització de 5.155,17 euros pels objectes i diners sostrets i no recuperats; i de 2.044,90 euros pels danys ocasionats en els dos assalts al primer establiment. Per a l’altre individu la fiscalia demana onze mesos de presó per un suposat delicte de robatori amb força en temptativa. La fiscalia aprecia l’agreujant de disfressa, atès que els lladres duien posat un cas de moto per dificultar la seva identificació.El jutge va empresonar el principal acusat el 26 d’agost del 2018. L’home acumulava tres condemnes anteriors per sengles robatoris amb força. La primera, el febrer del 2015, a càrrec d’un jutjat penal de Tortosa que el va condemnar a mig any de presó; la segona, el maig del 2016, quan un altre jutjat penal de Tortosa va imposar-li un any de presó i, finalment, una darrera condemna a un any de presó el juny del 2016 per part d’un jutjat penal de Jerez de la Frontera.El cas arribarà a judici el 8 de juliol a l’Audiència de Tarragona.