Centenars de tarragonins visiten el Furor, el buc més nou de l'Armada

Es tracta d’un vaixell d’acció marítima dotat amb tecnologia de darrera generació i que serveix com a banc de proves

Actualitzada 20/06/2019 a les 20:58

La tripulació

Més de dues-centes persones ja havien visitat el Furor en la primera hora habilitada a aquesta finalitat. Avui, divendres, els tarragonins podran accedir al vaixell entre les 10 i les 13 hores del matí i, a la tarda, de 16 a 20.30 hores. El Furor és el buc més nou incorporat a la flota de l’Armada espanyola i és considerat un banc de proves, per estar equipat amb alta tecnologia punta de darrera generació. Es tracta d’un Buc d’Acció Marítima (BAM) i és el sisè patruller oceànic de la Classe Meteor, construït a les drassanes de Navantia a Ferrol. El Furor va ser lliurat el passat 21 de gener i ahir va atracar per primera vegada al port de Tarragona.«Som un vaixell de proves», va explicar a aquesta redacció el segon comandant, Jesús Abraham. El Furor és com la Fórmula 1 en el món del motor, en la qual s’investiga tecnològicament aplicacions que, posteriorment, s’introdueixen en els vehicles que circulen per les nostres ciutats. I com un vehicle recent estrenat, el Furor també fa olor a nou.Abraham va comentar que el Furor disposa de sensors que «ens adverteixen de possibles trencaments de manterials, fins al punt que ens anticipem a les avaries, amb la qual cosa es genera un important estalvi econòmic». Totes les dades que registra el vaixell són trameses a la base del Furor a Cartagena, va indicar el segon comandant, qui va apuntar que el nou vaixell de l’Armada «forma part de la plataforma d’I+D».El pont de comandament res té a veure amb el d’un mercant o al de vaixells amb uns anys d’antiguitat. L’alta tecnologia és el factor predominant. «Des d’aquí gestionem tota l’activitat a bord, donem l’ordre de foc als sistemes d’armes, controlem els exteriors i els elements de propulsió, i també els equips auxiliars gràcies a un complex sistema de sensors», va comentar el segon comandant Abraham.La tripulació del Furor la formen 52 militars i 9 alumnes de l’Escola Naval que fan torns de 24 hores. Per passar el temps lliure, disposen d’un gimnàs i d’una biblioteca que permet «fer una formació permanent i continuada, amb accés a una universitat virtual corporativa», va dir Abraham, qui també va mostrar a aquesta redacció l’interior de la cuina i els menjadors, «on tota la tripulació menja el mateix», va recalcar, així com la infermeria, «on un doctor i una infermera treballen connectats amb l’hospital mitjançant l’ordinador».Pel que fa al sistema d’atac, el Furor disposa d’un únic canó i armament portàtil, i a bord també compta amb diversos drons i un helicòpter. L’objectiu del Furor és intervenir en accions marítimes quan així sigui requerit, com seria el cas de situacions de pirateria al mar.El patruller Furor va arribar al Moll de Costa de Tarragona procedent del port de Maó, al qual va accedir des del d’Alexandria. Els pròxims destins seran els ports de Marín i Ferrol. En aquest darrer, seu de Navantia, es procedirà a fer «obres d’unitat de garantia», coincidint amb els gairebé sis mesos de l’entrega del buc a l’Armada per part de les drassanes, va indicar el segon comandant Abraham. Després. El Furor retornarà al seu port base, a Cartagena.