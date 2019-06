Todos en Azul vol omplir els barris de Ponent de Tarragona de pictogrames digirits als autistes

L’associació grava un vídeo per promocionar la campanya i aconseguir patrocinadors

Actualitzada 19/06/2019 a les 21:19

L’Asociación Todos en Azul es troba immersa en una campanya per col·locar en diferents espais dels barris de Ponent de Tarragona pictogrames destinats a les persones autistes, amb la finalitat de facilitar la seva activitat quotidiana. Juanjo Caravaca, president de l’entitat, va manifestar a aquesta redacció que, en una primera fase, «volem posar pictogrames en establiments comercials, centre cívics, col·legis i altres espais públics», per a la qual cosa «necessitarem que algun ens faci de patrocinador».El projecte, recollit sota el lema Entén la teva ciutat amb pictogrames, «el vam presentar a l’anterior govern de la ciutat i va agradar, i també l’hem donat a conèixer a l’alcalde Pau Ricomà». La distribució de pictogrames en espais estratègics facilita a les persones autistes a «entendre el lloc on es troben o com poden fer compres». Caravaca va posar com a exemple que un autista «pot saber que un establiment és una farmàcia o un forn on comprar el pa en funció del pictograma que hi hagi, perquè ells visualment els detecten millor que nosaltres i és una forma de comunicació que els resulta molt útil».En el marc de la campanya que l’associació està creant per obtenir recursos amb els quals poder disposar dels pictogrames, ahir es va gravar un vídeo amb la participació de pares de nens amb autisme. Caravaca va informar que, al matí, «Jorge, qui col·labora amb nosaltres de manera desinteressada, va rodar imatges al col·legi Estela, amb les quals s’explica com es treballa amb els pictogrames». A la tarda, l’equip es va traslladar a la parròquia de Sant Josep Obrer, de Torreforta, «que ens va deixar les seves instal·lacions». Caravaca va recordar que «a Tarragona ja hi ha quatre col·legis que treballen amb pictogrames, els mateixos que volem fer nosaltres, i alguns pares també en disposen per facilitar la comunicació amb els seus fills».El pictograma té com a principal característica que transmet informació de manera clara, visual i directa, i és un canal de comunicació entenedor per a les persones amb trastorns de l’espectre autista. «Els pictogrames serveixen als nens amb aquesta síndrome per ubicar-se, però també a altres persones, com per exemple a gent que a vingut de fora, com és el cas dels xinesos», va apuntar el president de l’Asociación Todos en Azul.Caravaca va informar que «ja hem recaptat alguns fons, però les empreses que s’hi dediquen a fer pictogrames ens demanen que els lots han de ser de 125 unitats com a mínim». «El nostre objectiu és poder fer-ne un miler, però necessitem trobar alguna empresa o entitat que vulgui patrocinar la campanya i fer-se càrrec del cost econòmic». El president de l’associació va apuntar que «la campanya està en els seus inicis, però el nostre objectiu és poder créixer en un futur i anar més enllà dels barris de Ponent».