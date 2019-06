Pisos Itaca: el malson de les famílies estafades continua 20 anys després a Tarragona

Desenes d’afectats, enganyats després d’invertir en un edifici que no es va construir, reclamen els seus diners després de la venda de la finca

Actualitzada 19/06/2019 a les 21:16

Vint anys després, el suplici continua. Després d’invertir en un edifici d’habitatges al barri Sant Ramon que no es va arribar a construir, una trentena de famílies estafades, encara reclamen els diners invertits. Durant 18 anys l’immoble va estar abandonat, però fa uns mesos van assabentar-se que un constructor l’havia comprat per 400.000 euros. Ara, els exmembres de la cooperativa Itaca Habitatge, volen saber on estan els diners de la venda de l’edifici, gestionat des de 2003 per un síndic després que la cooperativa fes fallida.«Tot plegat és un cúmul de despropòsits. Això és un pas més del calvari que hem passat», explica Antonio Jiménez un dels exmembres de la cooperativa. Com una trentena de famílies més, Jiménez va invertir l’any 2000 uns 3 milions de les antigues pessetes (18.000 euros) per construir un edifici d’habitatges de cinc plantes. Durant el transcurs de l’obra les empreses constructores denunciaven que no cobraven. La Cooperativa, que no pagava ni als constructors ni a Incasòl, va fer fallida el 2003. Un any abans, les obres ja s’havien paralitzat i els treballadors van deixar l’esquelet de l’edifici a mig fer al carrer Mas dels Cups. Els antics membres de la cooperativa encara culpen Juli Carbó, aleshores màxim responsable d’Itaca Habitatge, de mala gestió. «Els diners de la cooperativa s’utilitzaven per altres coses», assegura convençut Jiménez.Fernando Pacheco, un altre dels veïns afectats, es va assabentar fa uns mesos que l’edifici s’havia venut a un constructor de Barcelona. Des de 2003, l’encarregat de gestionar l’edifici era un síndic. «Ningú ens va comentar res», es queixa. A través d’un advocat, els afectats van exigir a l’octubre de 2018 al síndic informació sobre la venda de la finca que es va produir el 2017.Després de la compra de l’immoble, abandonat durant 18 anys, el constructor ha reprès les obres que, actualment, es troben força avançades. Segons Jiménez i Pacheco, el síndic ha de repartir els 400.000 euros ingressats després de l’adquisició entre els creditors, principalment les empreses constructores que van participar en l’obra, i també entre els exmembres de la cooperativa.En els últims mesos, les famílies afectades s’han reorganitzat a través d’un grup de Whatsapp. Van passar pàgina de l’engany que, diuen, van patir fa dues dècades i van reconduir els seus projectes de vida cap altres camins. Tanmateix, la notícia de la venda del terreny ha ressuscitat vells fantasmes que aquestes famílies creien ja enterrats. «Ja no reclamem els diners, sinó saber a on estan, què se n’ha fet», demana Pacheco, que admet, que a l’hora de cobrar segurament són els últims de la llista. Afirma que els excooperativistes van signar el contracte de compravenda dels habitatges i que, per aquest motiu, tenen dret a saber el procediment de la venda.Com moltes famílies, Pacheco i Jiménez van crear una cooperativa fa 20 anys amb la il·lusió de tenir un habitatge. «Érem joves, no teníem grans coneixements sobre el tema i les cooperatives estaven de moda», assenyala Pacheco. Els dos afectats recorden que altres promocions de la cooperativa Itaca a Constantí, Campclar, les Cases d’Alcanar i Valls també van tenir problemes i van quedar a mig fer. En alguns casos, els mateixos cooperativistes van haver de posar diners de la seva butxaca per completar les obres de l’edifici. Jiménez explica que, aleshores, Carbó va ser inhabilitat per un jutge com a màxim gestor d’Itaca després que els cooperativistes el denunciessin per un presumpte delicte d’estafa.