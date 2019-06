S'ha produït aquest migdia al carrer Sant Pere Estubes

Actualitzada 20/06/2019 a les 15:48

Dues dotacions de Bombers han treballat aquest migida en un petit despreniment d'una façana d'un habitatge de la Part Alta de Tarragona. Els Bombers han rebut un avís a les 14 hores per la caiguda de part de l'arrebossat de la part davantera d'un edifici del carrer Sant Pere Estubes.Fins al punt s'han desplaçat dos unitats de Bombers que han senyalitzat la zona per tal de poder fer el sanejament de la façana. Com que encara quedaven parts que es troben en mal estat, els Bombers han indicat al propietari i a l'Ajuntament de Tarragona la necessitat d'arreglar-ho.