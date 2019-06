La Sala Trono tanca temporada al Metropol amb un 80,3% d'ocupació al conjunt de les funcions

L'espai ha aconseguir augmentar en un 65% el nombre d'espectadors respecte de la ubicació a la Part Alta

La Sala Trono-Armanyà de Tarragona ha tancat la primera temporada completa al nou emplaçament, al Teatre Metropol, amb un 65% més d’espectadors respecte l’anterior ubicació, a la Part Alta. El gestor i programador de l’equipament, Joan Negrié, ha valorat molt positivament les xifres, amb fins a 5.201 espectadors en 82 funcions, el que suposa una ocupació del 80,3%. D’aquestes, en 32 s’ha assolit l’aforament complet i en 67 s’ha superat la mitja entrada. Negrié s’ha mostrat molt satisfet també per la capacitat de la Sala Trono de fer produccions pròpies i exportar-les a Barcelona, un fet que els permet generar múscul econòmic per poder impulsar la programació de la sala.El gestor de l’espai ha destacat que les dades d’ocupació han millorat des que la Trono es troba instal·lada a l’escenari del Teatre Metropol. Negrié ha comparat les dades de la temporada actual, des de setembre del 2018 fins al juny del 2019, amb les de l’última temporada completa que es va fer a la Part Alta, la 2016-2017. Així, han passat pel teatre 5.201 espectadors, pels 3.148 de la darrera temporada. En termes relatius l’ocupació ha crescut un 1,3%, fins al 80,3; però el nombre d’assistents s’ha incrementat en un 65,2%.Una de les raons és el canvi d’emplaçament, que Negrié ha valorat molt positivament perquè, entre altres coses, l’aforament ha crescut. A l’antiga Sala Trono hi havia tan sols 49 cadires, mentre que ara l’aforament oscil·la entre 80 i 140 persones, ja que depenent del format de l’espectacle es pot adaptar la sala. Tot i haver-hi més llocs per omplir, en 32 de les 85 funcions s’ha assolit el 100% d’ocupació, mentre que en 67 s’ha passat de la mitja entrada. A més, el nombre d’espectacles que han passat per l’escenari ha crescut de 17 a 28.A banda, Negrié també s’ha felicitat per haver pogut portar quatre produccions pròpies a Barcelona, una cosa «que poden fer poques companyies». A més ha explicat que l’èxit d’aquests espectacles és el que permet que Tarragona pugui tenir la programació de la Trono, «que sempre és deficitària».