L'Ajuntament de Tarragona incorpora 28 trams nous de carreteres a la seva gestió

Foment formalitza la cessió de l’avinguda Roma, Andorra i petits trams de la Via Augusta i altres vies que sumen 7,3 km

Actualitzada 19/06/2019 a les 22:12

Cala Romana

L’Ajuntament de Tarragona gestiona des d’ahir 28 nous trams de carreteres. El Ministeri de Foment va aprovar el traspàs d’aquestes vies el passat gener i, ara, formalitza la cessió de carreteres com l’avinguda Roma, l’avinguda Andorra, trams de la Via Augusta i la carretera T-11. Els trams formaven part de la Xarxa de Carreteres de l’Estat i sumen 7.347 metres, amb una superfície estimada de 140.687 metres quadrats. Després d’una llarga reivindicació de Tarragona, es tanca el primer capítol de la cessió de carreteres, ja que en una segona fase, Foment cedirà la resta de trams que resten per traspassar.Segons informa el Ministeri de Foment, el canvi de titularitat «no comporta cap transferència de capital, no generant-se obligacions econòmiques o despesa per a l’Administració General de l’Estat». Els vials formen part del trànsit urbà de Tarragona i l’Ajuntament ja n’estava fent la conservació i el manteniment i, fins i tot, la regulació d’usos.La gestió completa d’aquestes carreteres per part del govern municipal permetrà actuacions urbanes com ara fer voreres on no n’hi ha i pas de vianants, fent així les vies més aptes pels vianants. Foment ha cedit només alguns trams de les carreteres. En un futur, l’Ajuntament haurà de recepcionar la resta de trams en una segona fase, completant així el traspàs d’infraestructures.El subdelegat del Govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, explicava ahir a aquest diari que els trams traspassats fins ara són els «més complicats». Sabaté creu que, en la segona cessió, tampoc hi haurà cap compensació. No hi ha calendari per començar a negociar la cessió d’aquestes carreteres. Aquesta és, sense dubte, una de les tasques que el nou equip municipal haurà de fer front durant el nou mandat del govern de coalició que formen ERC i En Comú Podem.Els trams cedits a l’Ajuntament de Tarragona afecten carreteres com l’N-240, N-340, N-420 i T-11, entre d’altres. La plaça Imperial Tarraco també entra dins del paquet d’infraestructures que el consistori passa a gestionar.La cessió afecta els trams de la carretera N-240 que transcorren per l’avinguda d’Andorra entre la plaça Imperial Tarraco i la rotonda de l’avinguda de Catalunya fins al pont que travessa sobre l’autovia A-7. Altres trams que quedaran en mans del consistori són el revolt Voramar, els accessos a Cala Romana i a la Ciutat Residencial, els marges de la rotonda de la carretera del Catllar, el passeig de la Independència -des de l’avinguda de Roma a l’avinguda Ramón y Cajal i fins a Torres Jordi-, des de Torres Jordi fins al límit del sistema portuari, la circumval·lació de la Floresta, diferents trams de la T-11 com la plaça d’Europa i des de la carretera del Cementiri a les rotondes nord i sud.Pel que fa a l’N-340, s’inclou l’avinguda de Roma, diferents trams de la Via Augusta i de la carretera de València, així com la carretera Vella de València des de la rotonda d’accés al Polígon Francolí a la rotonda de CLH.