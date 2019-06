Aguilar fa història en convertir-se en la primera tinenta d'alcalde a Tarragona

La portaveu d’ECP es mostra «molt satisfeta» i diu que «les dones hem trencat una nova barrera»

Actualitzada 19/06/2019 a les 22:07

En Comú Podem ha arribat a l’Ajuntament de Tarragona per trencar llances a favor de la dona i, sense saber-ho, Carla Aguilar va donar el primer pas el passat dissabte en convertir-se en la primera tinenta d’alcalde de la història del municipalisme tarragoní. Pocs dies després del seu nomenament, Aguilar va investigar si, amb anterioritat, alguna dona havia estat primera tinenta d’alcalde. «Hem comprovat que no ha estat així com a persona nomenada des de l’inici del mandat», va comentar ahir a aquesta redacció.Aguilar ha accedit al primer càrrec en importància a l’Ajuntament després del d’alcalde, la qual cosa la convertirà en la primera autoritat de la ciutat quan Pau Ricomà es trobi lluny de Tarragona, marxi de vacances o sigui de baixa a causa de malaltia. «Probablement, programaré i planificaré les meves vacances en funció de les de l’alcalde», va dir. La regidora d’EPC va manifestar que «les dones seguim tenint barreres en el món de la política i quan una se supera, ho hem de celebrar». «En aquest cas –va afegir– per ser la primera vegada que a Tarragona hi ha una primera tinenta d’alcalde, un fet que, espero, comenci a marcar una línia de normalitat».Aguilar va remarcar que «una de les meves motivacions» per participar de manera activa en l’àmbit de la política «és poder contribuir al fet que les dones facin passos endavant, perquè crec que poden canviar la política».Carla Aguilar ha estat la primera dona a arribar a ocupar el lloc de primera tinenta d’alcalde de Tarragona després de quatre dècades de democràcia. Cap dona ho va ser en els anys de la Segona República. «Ha trigat molt a arribar aquest moment, però al final aquest nou govern ho ha aconseguit i estic molt contenta i feliç per aquest fet que, repeteixo, és històric a la nostra ciutat», va subratllar.Aguilar va reconèixer que els primers dies al govern municipal de Tarragona està tenint «molta feina i absorbent, però la faig amb molta il·lusió perquè puc parlar d’allò que vull perquè el món de la dona millori». «Està essent molt bonic i parlem de les moltes coses que volem fer per canviar la ciutat i treure tota la potencialitat que té Tarragona», va afegir. Aguilar també va dir que «estic comprovant que en aquesta administració tenim gent molt capacitada».