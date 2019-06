Una associació promou una iniciativa per omplir de flors els balcons

L’entitat, sense ànim de lucre, s’inspira en una acció que es va fer a Sidney, amb l’objectiu de convertir Tarragona una ciutat més atractiva i colorista

Actualitzada 18/06/2019 a les 20:57

La font d’inspiració

«En un any m’agradaria veure mil balcons amb flors a Tarragona». Aquest és l’objectiu de Jorge Herrero, qui el passat mes de febrer va fundar l’Associació Flors als Balcons, junt amb Marta Ricomà i Carlos Moyà. Aquest és l’equip inicial d’una proposta que pretén facilitar als tarragonins que els balcons de les seves llars llueixin amb més intensitat, gràcies a la presència de flors. L’associació aportarà les flors, les torretes –totes del mateix color i mida per oferir uniformitat– i la terra, i en farà un seguiment del seu manteniment.Per aconseguir-ho, «hem creat aquesta associació sense ànim de lucre que defensa tres valors prioritaris: estètica, cooperació i sostenibilitat», va dir Herrero, qui va remarcar que «l’ordre és important perquè volem revertir l’estètica de la ciutat amb balcons més bonics gràcies a la presència de flors, cosa que agradaria a la gent de la ciutat i als turistes». «També és molt important la cooperació», va apuntar Herrero, qui va posar com a exemple el fet que «els veïns poden fer pinya i ajudar-se a mantenir les plantes, regant-les quan un marxa de vacances», mentre que «aquesta proposta que fem també té a veure amb la necessitat d’envoltar-nos d’un paisatge sostenible».Els inicis de l’Associació Flors als Balcons conviden a l’optimisme. En pocs dies s’han donat d’alta al seu Instagram més de 3.000 persones, i l’associació ja ha arribat a un acord amb un empresari de la Rambla Nova per omplir de flors els balcons dels habitatges de l’immoble que són de la seva propietat. En aquest cas, la planta escollida ha estat «un gerani amb flor ataronjada», va comentar Herrero.Per altra banda, l’associació ultima la posada en marxa d’una pàgina web on hi haurà diversos apartats destinats al món de les flors i altres d’específics per a aquelles persones interessades en rebre les torretes amb les flors.Tot i que l’Associació Flors als Balcons és una entitat sense ànim de lucre, els serveis que oferirà no seran del tot gratuïts. Herrero va explicar que «cada torreta, amb el seu contingut, té un preu de dinou euros que es destinen a pagar els proveïdors i, el petit marge que queda, és per pagar el manteniment de l’entitat, de les infraestructures que utilitzem, com ara la pàgina web, i les assegurances dels voluntaris». Herrero va apuntar que «les torretes són un 60 per cent reciclables i les fa una empresa d’Holanda, però esperem que en el futur el proveïdor pugui ser català». El promotor de la iniciativa va apuntar que «ens agradaria poder regalar tot el material a la gent, però no ens ho podem permetre i, a més, valores més les coses quan et representen un cost, encara que petit».Jorge Herrero es va inspirar en un fet ocorregut fa uns anys a la ciutat australiana de Sidney. «Una senyora vivia davant d’un descampat municipal que estava abandonat, però localitzat en una zona molt bonica de la Bahia de Sidney. Va començar a plantar flors, després va posar uns bancs, els veïns van començar a col·laborar amb ella i, amb els anys, s’ha convertit en un dels jardins botànics més bonics d’Austràlia», va dir Herrero. «Avui, aquesta dona viu en un jardí junt amb els veïns que la van ajudar a fer-lo», va afegir Herrero, qui va recordar «a qui no li agrada anar a un poble i veure que hi ha flors a tots els balcons», com succeeix a Euskadi o Bèlgica». «Tarragona és una ciutat magnífica, però en la qual veus pedra arreu perquè li falta la tradició de tenir flors als balcons», va comentar en defensa del seu projecte, «o hi ha gent que ho intenta però les plantes se li moren». L’Associació Flors als Balcons «no només entregarà les torretes, també informarà de com s’han de cuidar les plantes, quines són les més adequades per Tarragona, quines tenen flors tot l’any o quines mesures s’han de prendre en funció del clima», va explicar Herrero, qui va remarcar que «les persones que rebin les torretes hauran d’omplir una fitxa en la qual quedarà reflectida les diferents accions que han fet, com per exemple quan les ha regat, per poder disposar de dades que ens seran molt útils per millorar el rendiment».