Tarragona és l'única capital sense centre d'internament per a menors

El jutge de Menors denuncia les «dificultats» de pares per visitar els seus fills i el «greu perjudici» per a la seva reinserció

Actualitzada 18/06/2019 a les 20:25

Sense places a Barcelona

Tarragona és l’única capital de província que no disposa d’un centre d’internament per a menors que delinqueixen. Gran part dels menors de la demarcació amb mesures cautelars o amb sentències que impliquen la privació de la seva llibertat són internats al Centre Educatiu El Segre de Lleida i als centres de Barcelona. Pel jutge de Menors de Tarragona, Jesús Maria del Cacho, la manca d’un centre a Tarragona representa un «perjudici molt greu» que afecta la reinserció dels menors. La distància entre el centre i casa seva dificulta, a vegades, les visites dels familiars.La Generalitat defensa que Tarragona no ha tingut mai un centre i assenyala que en l’«actual context econòmic» el govern no es «planteja» obrir-ne un de nou. Fonts del Departament de Justícia destaquen altres inversions al territori com els 100 milions d’euros de la presó de Mas Enric, els 5,1 milions invertits en el nou Palau de Justícia de Tortosa i el nou centre obert de Tarragona, les obres del qual començaran a finals d’aquest 2019.Justícia coordina els programes d’intervenció de set centres «educatius» repartits per la geografia catalana. Cinc es troben a Barcelona: L’Alzina, Oriol Badia, Can Llupià, Folch i Torres i el centre terapèutic Els Til·lers. A Girona es troba el centre Montilivi i, a Lleida, el centre El Segre. «Tarragona no té ni una sola plaça i això és molt greu perquè obliga a les famílies dels menors interns a desplaçar-se fins als centres», assenyala del Cacho.L’administració contempla fins a cinc règims d’internament pels menors d’edat, des de la permanència només els caps de setmana al centre, passant pels règims oberts i semioberts fins al règim tancat, on el menor no pot sortir del centre. El magistrat tarragoní destaca la importància de les visites dels pares i mares per facilitar la reinserció dels joves. «Algunes famílies comenten que no tenen diners per visitar els fills quatre cops el mes», assegura. El contacte amb la família, com a mínim un cop per setmana, és indispensable, apunta. Hi ha nois que demanen canvi de centre per facilitar el transport a la seva família. «Necessiten suport moral i també es treballa el retorn a casa. Les autoritats s’ho han de prendre amb molta seriositat», demana el jutge.L’any passat 5.845 nois van cometre algun delicte a Catalunya. Només el 9% (536) van haver de ser internats en algun centre. Molts casos no arriben a judici i es solucionen per la via de la mediació (1.498) i l’assessorament tècnic (1304). En règim obert hi va haver 2.507 nois. A 5 de juny de 2019 hi havia 281 menors internats a Catalunya. El 10%, una trentena, tenen residència a la província, segons dades de Justícia. Del Cacho, eleva la xifra actual fins a la quarantena i sosté que, en alguna ocasió, gairebé s’ha arribat als 50 menors interns. Els delictes més comuns entre els menors són els robatoris i les lesions, casos que acaben comportant penes d’entre 9 i 15 mesos en règim semiobert. Delictes greus com assassinats, homicidis i agressions sexuals impliquen penes d’entre quatre i vuit anys d’internament.La reivindicació d’un centre educatiu ve de lluny. El jutge de Menors ho demana des de 2005, quan va ocupar la plaça i afirma que el magistrat anterior ja ho havia proposat. Segons del Cacho, el 2008 la Generalitat tenia pensat construir-ne un en un terreny situat entorn del centre d’atenció a persones amb discapacitat Villablanca, entre Tarragona i Reus. La crisi econòmica hauria posposat el projecte que, ara, sembla definitivament estancat. El jutge, però, assegura que, recentment, el govern li ha comunicat que es compromet a treballar en el projecte. Els tècnics (educadors i treballadors socials) i la Fiscalia també reclamen aquest recurs.L’advocat tarragoní Joan Carles Cobo explica que el problema de places també afecta el centre terapèutic Els Til·lers de Barcelona. En aquest centre reben un tractament específic per la seva «alteració psíquica o dependència a substàncies tòxiques», segons indica la Generalitat. Cobo porta la defensa d’un noi a qui el jutge li ha imposat una mesura cautelar de sis mesos d’internament en un centre terapèutic per un delicte d’amenaces. Afirma que Els Til·lers està ple i que l’administració ha derivat el menor al centre Can Llupià, que no disposa del tractament psicològic específic. Ara, el lletrat treballa perquè el seu client compleixi els sis mesos d’internament a casa, vigilat pels seus pares, i assistint diàriament al centre de salut corresponent per rebre la teràpia. Justícia admet que les 12 places del centre Els Til·lers estan plenes, però matisa que cap noi intern amb necessitats d’atenció mental queda desatès.