Primera reunió de la CUP amb el nou alcalde Pau Ricomà

Els cupaires han mostrat la seva disconformitat pels sous tant d’assessors com dels càrrecs electes

Actualitzada 19/06/2019 a les 16:34

La CUP de Tarragona s’ha reunit aquest dimecres al matí, per primer cop, amb el nou alcalde de Tarragona Pau Ricomà. Una trobada que Laia Estrada i Eva Miguel han valorat «positivament» pel tarannà del nou batlle i la predisposició a acceptar suggeriments de la formació anticapitalista.Durant la reunió, Ricomà els ha traslladat les propostes de l’actual equip govern en relació al funcionament de les comissions informatives, les juntes de portaveu, etc.En aquesta, les cupaires han aprofitat l’ocasió per manifestar la seva disconformitat en relació a la quantitat i sous tant d’assessors com dels càrrecs electes que estan a govern i el fet que no disposessin de la informació final fins minuts abans del ple extraordinari del passat 15 de juny. A més a més, han exposat algunes propostes d’aplicació a curt termini per tal de pal·liar mancances relacionades amb la transparència i la participació denunciades al llarg del darrer mandat.Estrada i Miguel han demanat a Ricomà que es modifiqui el ROM per què les entitats puguin defensar les seves pròpies mocions sense necessitat de passar pels grups municipals, així com l’emissió en streaming.També han sol·licitat facilitar la fiscalització de les empreses municipals 100% públiques i les mixtes i que els grups municipals sense representació als consells d’administració d’ESPIMSA, SERFUM i EMATSA puguin accedir a la informació d’aquestes empreses. Alhora, les anticapitalistes han demanat que es garanteixi la participació de representants dels treballadors als consells d’administració.