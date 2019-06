La URV entra per primera vegada en el rànquing QS de les millors universitats del món

La llista de la consultora determina els mil millors centres dels més de 18.000 que hi ha registrats

Actualitzada 19/06/2019 a les 11:02

Consulta el rànquing de QS: AQUÍ

La Universitat Rovira i Virgili està qualificada entre la 701-750 universitat mundial dins el rànquing anual que elabora la consultora QS Quacquarelli Symonds en la seva edició del 2020.El QS World University Rankings determina una llista de 1.000 centres d'acord amb sis indicadors. Aquesta és la primera vegada que la universitat tarragonina accedeix a aquest rànquing que, per vuitè any consecutiu, encapçala l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT).Segons la base de dades de World Higher Education Database, al món hi ha més de 18.500 universitats. Al QS World University Ranking, la URV ha obtingut una puntuació global de 15,2-16,6 i entra a formar part d'aquesta llista en la posició 701-750, que comparteix amb la Universitat d'Alacant. És una de les tres universitats de l'Estat que s'hi incorporen a aquesta classificació per primera vegada, junt amb la IE University i la mateixa Universitat d'Alacant.L'indicador en què la URV ha obtingut una millor puntuació és en citacions per investigador (32,2 punts), que la col·loca en el rànquing global en la posició 415 si es té en compte exclusivament aquest indicador.La Universitat Rovira i Virgili és una de les 27 institucions de l'Estat espanyol incloses en aquesta relació i es troba en la 21a posició a l'Estat i en la sisena entre les universitats catalanes que en formen part. Aquest any s'hi apleguen 400 institucions europees.