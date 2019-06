La revolució també es fa al sud

L’Espai Jove Kesse de Tarragona acull fins al 22 de juny l’exposició ‘La Dona al Sud’

El paper de la dona com a agent de canvi està àmpliament reconegut en la nostra societat. Però aquesta labor sovint passa desapercebuda en comunitats allunyades física i culturalment de la nostra. Amb la voluntat de mostrar el paper de la dona en el desenvolupament i els moviments feministes en l’Hemisferi Sud, l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP), ha muntat l’exposició La Dona al Sud, que es pot visitar fins aquest mateix dissabte a l’Espai Jove Kesse de Tarragona.L’exposició és un recull d’imatges i dades que es complementen amb un documental i un llibre de relats. «Busquem contribuir a millorar el coneixement que tenim sobre la situació de les dones, que sovint queden invisibilitzades, i també comprovar les semblances, tot i les desigualtats generades per les diferències entre el Nord i el Sud», detalla Quim Lucha, tècnic d’intervenció social a l’ACPP. La mostra recull informació i testimonis de dones del Marroc, Tunísia, Mauritània, el Senegal, Guinea Bissau, la República Dominicana, Haití, Hondures, El Salvador, Palestina, Israel i l’Estat espanyol. Tot aquest material és fruit del treball de l’ACPP, una organització independent que treballa tant en el camp de la cooperació internacional com en la intervenció ciutadana i l’acció a les escoles.La Dona al Sud busca també generar un espai de reflexió al voltant de qüestions com la lluita feminista en altres cultures o la relació Nord-Sud.Entre els testimonis que s’hi mostren hi trobem per exemple el d’una professora de la universitat d’Alacant, experta en estudis de gènere i d’origen tunisià, que detalla la seva experiència personal i la implicació des del món acadèmic en els moviments per la igualtat de gènere. O la d’una dona defensora dels drets humans a Mauritània, que relata com, a dins del seu poblat, va anar assolint espais de representació fins arribar a ser defensora dels drets humans al seu propi país. També hi trobem testimonis de dones que han estat víctimes de la violència de gènere o l’han patit en el seu entorn, així com altres relats sobre l’educació i les experiències vitals viscudes des del punt de vista femení. «L’exposició ens serveix per tenir una visió general i veure les semblances entre les diferents lluites de les dones arreu del món», detalla el tècnic de l’ACPP.Aquesta mostra, que és itinerant, ha estat exposada amb anterioritat al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. Allà ha estat visitada per alumnes i professors de l’institut, que després de passar per l’exposició, i a partir del treball realitzat allà amb material que els han facilitat els propis organitzadors, han estat treballant a l’aula sobre temàtiques de gènere i les relacions Nord-Sud.La Dona al Sud es pot visitar fins dissabte, en horari de 16.30h a 21h (dimecres i dissabte) i de 16.30 h a 22h (dijous i divendres). L’accés és lliure i gratuït.