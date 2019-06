La il·lustradora tarragonina Elisabet Díez tanca andaluplandu

A partir d'ara, l'artista es centrarà en la seva tasca com a docent a l’EADTarragona

La dissenyadora i il·lustradora tarragonina Elisabet Díez tanca la seva empresa andaluplandu. L'artista va començar amb un blog fa 15 anys i fa cinc anys va decidir registrar la seva marca i va crear l'empresa andaluplandu des d'on venia varios productes decoratius.La tarragonina ha comunicat aquesta setmana que tanca l'empresa però no la seva marca. «No és fàcil tenir dues feines. O més ben dit, una feina que t’encanta i una passió que estimes com si fos un fill. Haver de fer malabars amb les (poques) hores que té un dia», ha confessat.Díes assegura que seguirà «estant present a les xarxes», tot i que ja no podrà vendre ni oferir serveis. A partir d'ara, l'artista es centrarà en la seva tasca com a docent a l’EADTarragona.Al llarg de la seva trajectòria, Díez ha aconseguit publicar un llibre i dissenyar productes, un dels seus somnis. També ha il·lustrat tres de llibres i ha venut dibuixos a botigues i a la meva botiga online. També ha col·laborat en l’exposició Simbiosi, la campanya de Sant Jordi per Laie, la Caminada de la Llum per Vicente Ferrer a l’Índia, l’Emocionari del Llop per un CRAI o el cartell de Santa Úrsula de Valls.