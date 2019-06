L'hospital Joan XXIII renova els equipaments de la Unitat d'Hemodiàlisi

S’han incorporat nous monitors que permeten individualitzar el tractament a les necessitats de cada pacient

Actualitzada 19/06/2019 a les 13:15

El Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha renovat els equipaments de la Unitat d’Hemodiàlisi. La millora, que es va posar en marxa durant el passat mes d’abril, ha comportat un canvi de sistema informàtic que enregistra totes les dades del tractament que rep el pacient. Aquestes dades es descarreguen al programari informàtic de l’hospital i a la història clínica dels pacients. La renovació dels monitors d’hemodiàlisi ha requerit la formació dels facultatius especialistes i dels professionals d’infermeria.Els monitors disposen de nous biosensors que envien la informació durant les quatre hores que dura el tractament de diàlisi. Per tant, es pot anar adaptant el tractament en funció de la informació rebuda. També permet fer el seguiment de l’accés vascular (unió quirúrgica entre una artèria i una vena que és fonamental per poder fer la diàlisi) i detectar precoçment possibles complicacions. Tots aquests nous sistemes de control minimitzen els incidents, el que dóna un major control als professionals i seguretat als pacients.Segons explica l’especialista en nefrologia i responsable de la Unitat d’Hemodiàlisi del Joan XXIII, Júlia Garro, l’hospital realitza 5.500 sessions d’hemodiàlisi a l’any, «donant cobertura a altres serveis com urgències, UCI, pacients hospitalitzats a altres serveis i a l’Hospital Sociosanitari Francolí».La doctora afegeix que «els pacients crònics que realitzen hemodiàlisi van a l’hospital tres dies a la setmana, fent 12 hores d’hemodiàlisi setmanals».La cap del Servei de Nefrologia, Mercè Borràs, explica que «les unitats d’hemodiàlisi de la resta d’hospitals de l’ICS treballaran amb el mateix sistema informàtic i això permetrà compartir dades per millorar la gestió clínica i realitzar estudis clínics».