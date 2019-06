L'excel·lència centra una jornada de bones pràctiques a la Diputació

Van haver-hi empreses amb un destacat model

Actualitzada 18/06/2019 a les 21:15

La Diputació de Tarragona va acollir ahir dimarts la jornada de bones pràctiques Eines d’Excel·lència en Gestió: inicis, present i futur, en la qual es va analitzar la transformació de les organitzacions que utilitzen el Model EFQM d’Excel·lència, que actualment ja en són prop de 50.000 a nivell mundial. La trobada va ser organitzada conjuntament amb el Club Excelencia en Gestión, qui recentment ha distingit la Diputació de Tarragona com una de les institucions Ambaixadores d’Excel·lència Europea 2018. A més, l’any 2017 es va convertir en la primera diputació de l’Estat en rebre el segell EFQM 500+ en reconeixement a la seva gestió. La jornada va servir per analitzar quines han estat les claus de l’èxit del model de gestió EFQM d’Excel·lència des dels seus inicis, ara fa 22 anys, així com els beneficis que aporta a nivell organitzatiu. En aquest sentit, va comptar amb la participació de representants d’organitzacions que compten amb diferents reconeixements, com la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, l’Hospital Plató i la Diputació de Tarragona.