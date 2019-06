Foment cedeix a l'Ajuntament de Tarragona 28 trams de carreteres

La transferència de titularitat no comportarà cap aportació econòmica del Ministeri

Relació de trams:

El Ministeri de Foment ha cedit a l'Ajuntament de Tarragona la titularitat de 28 trams de carreteres que el consistori tarragoní va sol·licitar el 28 de gener d'aquest any.Segons ha informat aquest dimecres el ministeri, els citats trams formaven part de la Xarxa de Carreteres de l'Estat i sumen 7.347 metres, amb una superfície estimada de 140.687 metres quadrats.Segons informa el Ministeri de Foment, el canvi de titularitat «no comporta cap transferència de capital, no generant-se obligacions econòmiques o despesa per a l'Administració General de l'Estat».Els trams cedits a l'Ajuntament de Tarragona afecten carreteres com l'N-240, N-340, N-420 i T-11, entre d'altres.• Tram: 1.1 N-240 entre els p.q 0+000 i 0+407 amb una longitud de 407 m.• Tram: 1.2 N-240 entre els p.q 0+407 i. 0+821 amb una longitud de 414 m.• Tram: 2N-340 entre els p.q 1.160+930 i 1.161+600, longitud de 670 m.• Tram: 3N-340 entre els p.q 0+000 i 0+270 amb una longitud de 270 m.• Tram: 4N-340a entre els p.q 1.160+560 i 1.160+738, longitud de 178 m.• Tram: 5N-340a entre els p.q 1.165+075 i 1.165+175, longitud de 100 m.• Tram: 6N-340a entre els p.q 1.166+530 i 1.166+787, longitud de 257 m.• Tram: 7N-340a entre els p.q 1.167+260 i 1.167+425, longitud de 165 m.• Tram: 8N-340a entre els p.q 1.167+600 i 1.167+810, longitud de 210 m.• Tram: 10.1 N-340a N-420 entre els p.q 0+000 i 0+153, longitud de 153 m.• Tram: 10.2 N-420a entre els p.q 0+000 i 0+568, amb una longitud de 568 m.• Tram: 11 N-420a entre els p.q 0+000 i 0+590 amb una longitud de 590 m.• Tram: 12 A-7 entre els p.q 1.164+085 i 1.164+405, longitud de 320 m.• Tram: 15 N-340 entre els p.q 1.156+905 i 1.160+930, longitud de 215 m.• Tram: 16.1 N-340a entre els p.q 1.164+541 i 1.164+726, longitud de 185 m.• Tram: 16.2 N-340 entre els p.q 0+000 i 0+213 amb una longitud de 213 m.• Tram: 18.1 N-420 entre els p.q 18+157 i 18+365 amb una longitud de 208 m.• Tram: 19 N-420 sense servei entre els p.q 0+000 i 0+243, longitud de 243 m.• Tram: 20 T-11 entre els p.q 0+000 i 0+255 amb una longitud de 255 m.• Tram: 21 Ramal plaça Europa a T-721 entre els p.q 0+000 i 0+125.• Tram: 22 N-340 ramal sense servei entre pp.kk. 0+000 i 0+110, longitud de 110 m.• Tram: 23 T-11 ramal sense servei entre pp.kk. 0+000 i 0+065, longitud de 65 m.• Tram: 25.1 T-11 entre els p.q 0+000 i 0+316 amb una longitud de 316 m.• Tram: 25.2 T-11 entre els p.q 0+000 i 0+129 amb una longitud de 129 m.• Tram: 25.3 T-11 entre els p.q 18+021 i 18+290 amb una longitud de 269 m.• Tram: 26.1 Accés Rovira i Virgili entre els p.q 0+000 i 0+080, longitud de 80 m.• Tram: 26.2 Accés Cementiri entre els p.q 0+000 i 0+424, longitud de 424 m.• Tram: 26.2 Ramal A-7 entre els p.q 0+000 i 0+208, longitud de 208 m