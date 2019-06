ELIX Polymers guanya el Premi al Millor Fabricant Europeu de Polímers d'ABS

La companyia, amb planta a Tarragona, guanya aquest prestigiós premi per segon any consecutiu

Actualitzada 19/06/2019 a les 18:48

ELIX Polymers ha estat nomenat guanyador dels Premis als Millors Productors de Polímers per a Europa en la categoria ABS. El premi es va anunciar en un sopar de gala a Berlín com a part de la reunió anual de EuPC de 2019, el passat 13 de juny. Els usuaris de polímers de tota Europa han participat en una enquesta en línia, del 18 de febrer al 18 de maig, per a valorar l’acompliment dels seus proveïdors durant els últims 12 mesos, cobrint 8 categories de productes diferents. L’avaluació donava cobertura a una gran varietat de temes, incloent Qualitat del polímer, Conformitat amb la legislació, Fiabilitat dels lliuraments, Comunicació i Innovació. ELIX Polymers gana aquest prestigiós premi per segon any consecutiu i en la seva quarta edició la companyia líder ha rebut una qualificació de excel·lent en la categoria ABS.David Castañeda, CEO de ELIX Polymers i Carlos Müller, Business Director, van assistir a la cerimònia de lliurament de premis en representació de la companyia. Van voler agrair a tots els seus clients la seva avaluació tan positiva.