El pensament catastrofista determina la intensitat del dolor, segons un estudi amb participació de l'URV

Conèixer aquests mecanismes psicològics pot contribuir a dissenyar intervencions per millorar la situació dels malalts

Actualitzada 18/06/2019 a les 15:44

El pensament catastrofista i altres creences davant el dolor determinen tant la intensitat com l'efecte del dolor en la funcionalitat del pacient amb dolor crònic musculoesquelètic i amb depressió, segons un estudi que publica aquest dimarts el Butlletí d'Atenció Primària de Catalunya.L'estudi l'han dut a terme metges de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), infermers de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i psicòlogues de la Unitat d'Estudi del Dolor-ALGOS de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.La investigació, feta sobre una mostra de 317 pacients d'atenció primària que pateixen dolor crònic i depressió, ha revelat que la prevalença de depressió major en l'atenció primària està al voltant del 13%, mentre que un 66% dels pacients que es visiten en els ambulatoris pateixen dolor crònic.Segons l'estudi, un 49% dels pacients que pateixen dolor musculoesquelètic crònic presenten també depressió major, i al voltant del 85% dels pacients deprimits d'atenció primària presenten símptomes dolorosos concomitants.Segons el metge de l'ambulatori de Constantí, Enric Aragonès, investigador principal del treball, «l'objectiu de l'estudi ha estat examinar com aspectes psicològics relacionats amb el dolor s'associen de forma independent amb la severitat del dolor o amb l'impacte del dolor en el funcionament del pacient».La mostra de pacients era majoritàriament femenina - el 84% eren dones - i amb una edat avançada - amb una mitjana al voltant dels 60 anys -.La intensitat mitjana del dolor se situava en l'estrat de dolor moderat (6,5 punts en una escala de 0 «sense dolor» a 10 «el pitjor dolor»).Un 86% dels pacients referia dolor de més d'un any d'evolució, i gairebé la meitat dels pacients (47%) patia depressió crònica amb més de dos anys d'evolució.L'estudi ha conclòs que les variables psicològiques associades de forma independent a la presència de dolor d'intensitat severa han estat el pensament catastrofista i la creença que el dolor indica dany físic.El catastrofisme és un conjunt de pensaments negatius cap a l'experiència del dolor que inclouen una interpretació exagerada de les repercussions o del significat negatiu del dolor, com per exemple interpretar el dolor amb la prova que es pateix alguna cosa greu, la sensació d'indefensió i de falta de control sobre el dolor.Segons els autors de l'estudi, «la utilitat d'aquest projecte està en el fet que el coneixement dels mecanismes psicològics del dolor pot contribuir a dissenyar des de l'atenció primària intervencions psicològiques i psicoeducatives orientades als aspectes cognitius i emocionals del dolor, que permetin millorar la clínica, funcionalitat i pronòstic del pacient».