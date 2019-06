Una plataforma demana al consistori que desautoritzi el parc aquàtic de Tamarit

La petició per impedir un enorme inflable de 1.000 m2 arriba a les 3.300 firmes i provoca la mobilització de clients habituals del Beach Resort

Veïns i ecologistes segueixen amb la seva campanya per impedir la instal·lació d’un parc aquàtic de 1.000 ma la platja de Tamarit. Després d’iniciar una petició a internet que ja compta amb 3.300 firmes, ahir van registrar una petició formal a l’Ajuntament de Tarragona per impedir el que consideren una «agressió al territori». La plataforma inflable, encarregada pel càmping Tamarit Beach Resort, té l’autorització del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, però l’Ajuntament ha de confirmar el permís per l’activitat.Sota la plataforma Salvem Tamarit, entitats veïnals dels barris de Llevant de Tarragona i d’Altafulla s’oposen a aquest projecte. Anni Norverto, veïna d’Altafulla, es va assabentar dels plans del càmping pels mitjans de comunicació i va decidir iniciar una campanya a la plataforma Change.org. En una setmana, la petició ha assolit 3.335 firmes. «Va suposar un xoc saber que volien posar la plataforma en un paisatge tan idíl·lic», comenta Norverto. Un grup de clients habituals del càmping, també estrangers, s’estan mobilitzant per recollir firmes contra aquesta nova atracció turística que, en principi, flotarà al mar, als peus del castell de Tamarit. «Són clients que venen cada any, ens coneixem, i s’han posat en contacte amb nosaltres», afirma. També s’estan recollint firmes en persona per aquelles persones grans que no tenen accés a internet.Els veïns es coordinen amb l’Associació Mediambiental la Sínia que denuncia la falta d’un estudi d’impacte mediambiental que pot tenir la plataforma en l’ecosistema de la zona. A més, diuen, la presència d’aquest parc aquàtic podria afectar a la campanya que la mateixa Generalitat impulsa per recuperar la tortuga marina. «Hi ha moltes contradiccions», apunta en aquest sentit Norverto.Tot i que l’autorització per l’activitat començava el dissabte passat 15 de juny, la plataforma encara no s’ha instal·lat. El consistori de Tarragona, terme municipal on es troba la platja, ha de donar el permís final. Els tràmits per autoritzar aquesta atracció es remunten el novembre de 2018. Fonts de Territori i Sostenibilitat, expliquen que el govern va autoritzar l’activitat l’abril passat tenint en compte el fet que la zona marítima on es vol instal·lar el parc «no és un espai marí protegit». En la resolució, la Generalitat va analitzar «informes favorables» de la Capitania Marítima de Tarragona i de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona.En l’autorització, que contempla la presència de la plataforma fins al 15 de setembre, s’indica que el parc aquàtic té 1.140mde superfície. La Generalitat estableix una llarga llista de 14 requisits que el càmping haurà de complir. Entre altres, assenyala que els ancoratges no han de malmetre «els espais naturals de posidònia». Aquesta ancoratges han de tenir dispositius per evitar lesions i l’atracció haurà de comptar amb un equip de socorristes.Veïns i ecologistes denuncien el model turístic que promouen aquestes atraccions i alerten que la ubicació, en una platja que només té un únic camí d’accés, pot comportar riscos de massificació de gent en cas d’emergència.