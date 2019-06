Tot allò que no expliquen els apunts

El documental ‘Memòries de l’Ebre’, de quatre alumnes de l’INS Martí Franquès, s’ha projectat al FIC CAT

Actualitzada 17/06/2019 a les 19:40

El passat 14 de juny es va projectar al Festival Internacional de Cinema en Català-Costa Daurada de Roda de Berà (FIC CAT) el documental Memòries de l’Ebre, un treball elaborat per un grup d’alumnes de segon de batxillerat de l’institut Martí Franquès de Tarragona que recull l’experiència de Carles Lluna, que va ser soldat de la Lleva del biberó durant la Batalla de l’Ebre. El treball es basa en el diari manuscrit del soldat republicà, besavi d’una de les components de l’equip, Carolina Lucas. Ella, juntament amb les seves companyes Laura Álvarez, Alba Méndez i Laia Moreno, van decidir aprofitar aquest material per treballar la memòria històrica en la matèria de Cultura Audiovisual II, que van cursar l’any passat. Aquest i altres documentals es van dur a terme en el marc del projecte de centre sobre la memòria històrica impulsat pel departament de Socials de l’institut. En el seu treball, les alumnes van estar acompanyades de la professora Eloïsa Valero, i també de la documentalista Maria Roig, gràcies a un Ajut Pont de l’ICE de la URV.El documental Memòries de l’Ebre, que té una durada de 5’30’’ i es pot visualitzar a través de YouTube, narra en primera persona l’experiència de Carles Lluna, que recorda com van reclutar-lo per combatre en la Batalla de l’Ebre, i com, després de ser malferit i perdre un braç, va poder travessar la frontera, anant a parar al camp de refugiats d’Argelers.En aquest treball les joves estudiants han comptat amb la complicitat de les seves famílies, començant per la del mateix protagonista, Carles Lluna. Així ho relata la Carolina: «El meu besavi va deixar gravades unes cintes per a cada nét. La de la meva mare no se sentia bé, però tenia la llibreta. Vaig demanar permís a l’avi per fer-ne el treball, i ha sigut molt emocionant rellegir i treballar sobre la seva vida».Per al rodatge del documental van disposar també amb la col·laboració de Josep Maria Plana, avi d’Alba Méndez, que hi posa la veu i la presència en les imatges en què apareix escrivint. Per fer front a la falta de material gràfic, les estudiants van fer servir material d’arxiu, que van buscar i seleccionar amb el guiatge de la documentalista Maria Roig.Les autores del documental coincideixen que aquest treball ha suposat una experiència impactant, sobretot per la manera que els ha permès treballar uns fets històrics que fins llavors només coneixien pels llibres: «Quan fèiem el treball estàvem estudiant història, i parlàvem de la Guerra Civil i de tot el que va passar, però jo vaig entendre molt millor la Batalla de l’Ebre gràcies a aquest documental, més que amb tots els apunts», assenyala Laura Álvarez. Les joves estudiants també asseguren sentir-se orgulloses i emocionades que el seu treball s’hagi projectat en aquest festival internacional, perquè ha suposat «un premi» i «que moltes persones l’hagin pogut veure».