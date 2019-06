Tarragona distingeix als professionals de la seguretat privada per la seva tasca

El Subdelegat del Govern, Joan Sabaté, ha presidit l'acte

Actualitzada 18/06/2019 a les 17:24

Tarragona ha celebrat aquest dimarts els actes de commemoració del Dia de la Seguretat Privada on s'han distinguit diversos professionals per la seva feina en matèria de seguretat, protecció i col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. L'acte s'ha celebrat a l'Hotel Ciutat de Tarragona.Concretament, s'han entregat 74 mencions, 11 honorífiques especials diplomes, així com 5 plaques commemoratives, dos d'elles a títol pòstum.El Subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, ha felicitat als organitzadors i a tots els distingits, al mateix temps que ha destacat que la seguretat és una responsabilitat compartida pública i privada, sent amb la llibertat i la justícia, un dels tres pilars de la societat.A l'acte també han acudit el Comissari Principal, cap de la Comissaria Provincial de Tarragona, Carlos Yubero, i el Tinent Coronel, cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, Vicente Luengo. També han assistit el director del centre d'ensenyament CE FRADA, Aleix Asnà, i el president dels Caps de Seguretat d'Espanya, Antonio Cedenilla, així com el subdelegat de Defensa, Antonio Bergoñós, més responsables de Mossos d'Esquadra, Policies Locals, i Seguretat Privada.