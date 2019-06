«Si entrem al govern, ha de ser abans de l'estiu, calen mans»

Estrada admet diferències amb Junts per compartir govern i condiciona la seva entrada al veto de la bandera espanyola al balcó

Actualitzada 17/06/2019 a les 20:32

—La CUP vol ser útil per transformar la ciutat. Si hem de ser més útils dins del govern perquè és possible arribar a un acord programàtic, ho farem, si no és possible i hem d’estar a l’oposició, hi serem. La qüestió és si tenim el mateix concepte de què significa transformar la ciutat.—Els vam deixar clar que per parlar de govern requeria més temps per posar en comú quina és la idea de transformació que té cadascú. Ens vam reunir la setmana passada i vam parlar a grans trets sobre els temes fonamentals. A més, sol·licitem reunions a tres bandes (ERC, ECP i CUP) amb tots els agents. Confiem que puguin ser aquesta setmana. Seria imprescindible que l’entesa fos possible abans de començar l’estiu.La CUP és incompatible amb qualsevol altre projecte polític que no impliqui la transformació absoluta de la ciutat, i un dels punts clau és el planejament urbanístic, la gestió directa. Volem conversar sobre propostes polítiques. És una realitat que en el projecte de Junts hi ha punts que ens podríem entendre, com la participació, però hi ha altres qüestions com la gestió econòmica o el planejament urbanístic en què l’enfocament és molt diferent.—La modificació del POUM és clau. No respon als principis de desenvolupament urbanístic sostenible i a les necessitats de la ciutat, ni en termes de cohesió ni en revertir la degradació. Podria ser que la modificació del POUM comporti costos, s’hauria de decidir en consulta ciutadana si val la pena assumir els costos de revertir els plans parcials. Seria una bona manera de començar a aplicar tot el concepte de participació ciutadana en el que sembla que estàvem d’acord amb ERC.—El salari de l’alcalde de 70.000 euros és molt elevat. Nosaltres tenim un topall de 27.720 euros anuals—El mateix. En un context de crisi, un govern de transformació ha de tenir sous limitats i que vagin d’acord amb els salaris estàndard de la població. També hem d’incrementar la plantilla municipal.—L’aposta per la gestió directa és un dels nostres punts fonamentals, sense dubte. Ens permetrà estalviar el marge de benefici industrial que es queden les empreses, fiscalitzar millor el servei i oferir millors condicions laborals. Com més serveis puguem internalitzar millor. Podríem començar per la grua i el servei de la neteja dels edificis públics. No s’està parlant sobre l’autodeterminació, que per nosaltres és clau. Entenem que no posarem l’estelada al balcó, però impedir que es pengi la bandera espanyola constitucional és de mínims.—Per suposat. De la mateixa manera que no hi ha acord majoritari al ple per penjar l’estelada, tampoc hi ha acord majoritari per penjar la bandera espanyola. El quadre del Rei presidint el saló de plens ha d’anar fora com més aviat millor. Si no es vol desobeir, es pot posar un quadre de dimensions molt menors en un lloc més discret, no hi ha problema. És de mínims solidaritzar-nos amb els presos polítics.—Ho haurà de determinar el ple, però és evident que cal posar-ho sobre la taula com més aviat millor. Treure el quadre de Felip VI, en canvi, seria una acció de govern.—No és un símbol de l’independentisme, però sí de la defensa del dret a l’autodeterminació. És un símbol de transformació i de ganes de canvi davant de governs caciquils.—No vam estar conformes amb aquesta mesura, necessitem incrementar l’ús de l’autobús. Hi ha estudis que demostren que la gratuïtat no fa incrementar l’ús del bus. Ho fa la millora de les línies, que sigui més eficient. Hem d’avançar en autobusos sostenibles. La prioritat és estudiar llocs on posar carrils bus, incrementar el nombre de marquesines i una bona campanya de l’ús del bus.—Adient en el moment en el sentit de no aixecar massa polseguera. Va intentar tenir un to conciliador amb una època que es vol deixar enrere i conciliar-ho amb la il·lusió que desperta l’era en la qual entrem. Potser hauria estat bé ser molt més contundent en relació a tot allò que manca a la ciutat i un compromís ferm per donar-li resposta.—Quan parlem de màfia no només parlem del govern, sinó de tota l’estructura de poder que ha fet que es prenguin decisions per satisfer els lobbies de poder apostant en projectes faraònics que han endeutat la ciutat. Lobbies que han impedit que tinguem un estudi de l’aire, que tinguem milers de pisos buits.—Serà complicat dur a terme un govern en minoria i amb voluntat de transformació, perquè es tocaran molts interessos i hi haurà conseqüències. Precisament perquè calen moltes mans, és un moment que requereix responsabilitat. En aquesta lògica volem parlar per saber si és possible un acord polític. No hem buscat mai cadires.—Sense cap mena de dubte. La feina que hi ha per endavant és ingent. És imprescindible, si finalment és possible un acord polític, que la CUP puguem formar part d’aquest govern des del principi, abans de l’estiu. Calen mans.