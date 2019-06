Rodrigo Cannaval, nou president d'AITASA

El màxim responsable del centre de producció de BASF Tarragona ocuparà el càrrec els pròxims tres anys

Actualitzada 18/06/2019 a les 11:18

Des d'ahir, dilluns 17 de juny, Rodrigo Cannaval, màxim responsable del centre de producció de BASF Tarragona, exerceix com a nou President del Consell d'Administració d'Aigües de Tarragona SA (AITASA). Fins al moment BASF Espanyola ha estat representada en el Consell de AITASA com a Vocal. Cannaval, que substitueix en el càrrec a Josep Francesc Font, actual director del complex industrial de Repsol a Tarragona, ocuparà el càrrec de President els pròxims 3 anys.AITASA és una societat anònima i els seus accionistes són majoritàriament les empreses químiques del polígon industrial de Tarragona. L'objectiu principal és proveir d'aigua industrial a les empreses químiques del Camp de Tarragona, mitjançant la seva pròpia xarxa de distribució. Paral·lelament desenvolupa altres activitats per encàrrec de les empreses accionistes i sota la supervisió del Consell d'Administració, com per exemple la coordinació i gestió de la vigilància conjunta del Rack Dixquímics. Així mateix, col·labora amb l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), en temes de seguretat, mediambientals i molt especialment els relacionats amb el sector de l'aigua.Rodrigo Cannaval és director del centre de producció de Tarragona i màxim responsable de la Manufacturing Community en la península ibèrica. Va iniciar la seva trajectòria en BASF en 2002. Els seus més de 15 anys de carrera professional s'han desenvolupat principalment en l'àmbit de la producció en àrees com a laboratoris, enginyeria de producció i processos, enginyeria de projectes o supply chain. Entre 2012 i 2017 va ser director d'Operacions i Producció per a Amèrica Llatina del negoci de fitosanitaris. Entre 2009 i 2012 va exercir de responsable de negoci a nivell nacional al Brasil per a Sugar Cane, Citrus and Peanuts. Prèviament (2006-2009) va ser director de planta en BASF França.És llicenciat en Enginyeria Química per la Universitat de Lorena i posseeix un màster en Administració d'Empreses i Màrqueting realitzat en IBE-Fundació Getulio Vargas (el Brasil).