La URV destinarà el romanent al programa de garantia juvenil i a millorar l'eficiència d'infraestructures

El Consell de Govern aprova una nova convocatòria de 50 contractes d'investigadors predoctorals Martí i Franquès

Actualitzada 18/06/2019 a les 16:45

El Consell de Govern de la URV ha aprovat aquest dimarts destinar els 376.674 euros del romanent del 2018 a finançar 23 contractes en pràctiques per a tasques de suport a la gestió i la recerca convocats a través del Programa de Garantia Juvenil; al finançament d’actuacions de la URV Emprèn; a donar suport als actes dels 25 anys de l’Aula de Teatre, i a fer accions sobre les infraestructures per millorar la seva eficiència. D’altra banda, s’ha aprovat una nova convocatòria de 50 contractes Martí i Franquès de personal investigador predoctoral, amb el finançament de la URV de 3,2 milions d’euros, provinents de romanents dels darrers anys.En l’àmbit de la recerca, s’ha informat als membres del Consell de Govern que s’han presentat tres propostes de projectes per rebre finançament extern dels fons FEDER que permetria la millora de diferents infraestructures com és la consolidació de plataforma nanotecnològica CATSUD, el nou estabulari de la URV, un Centre de Recerca Avançada en Educació, un equip per captar imatges de molècules petites, i un equipament de difracció de raigs X. Tot plegat per un valor global de 7,6 milions d’euros, amb el cofinançament del 50% per part de la Universitat i els instituts de recerca del territori.En la liquidació del pressupost 2018 hi ha hagut un increment dels ingressos respecte del pressupostat. Això es deu, d’una banda, a la subvenció de la Generalitat per pagar l’increment retributiu de 2017 i 2018 i el programa Serra Húnter, i, de l’altra, a l’increment del nombre d’estudiants, que ha comportat un augment en la matrícula. Pel que fa a les despeses de personal, s’han executat gairebé al 100%, i la despesa corrent s’ha contingut i, de fet, s’ha executat en el 95%.D’altra banda, s’ha aprovat una nova convocatòria de 50 contractes Martí i Franquès, amb el finançament de la URV de 3,2 milions d’euros, provinents de romanents dels darrers anys. Aquests contractes tenen una durada de 3 anys. Les 50 places es distribuiran en diversos àmbits de coneixement: 14 per a Enginyeria i Arquitectura; 11 per a Ciències Mèdiques i de la Salut; 10 per a Ciències Socials; 9 per a Ciències, i 6 per a Humanitats.També, pel que fa al personal investigador en formació, se’ls aplicarà l’increment salarial previst per l’Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació. Això té una afectació per l’increment del cost salarial, que repercutiria en el nombre de contractes possibles. Per mitigar-ho, s’afegeixen 105.277 euros a la partida per arribar a tenir 108 investigadors predoctorals vigents. També s’elimina per als departaments l’any d’espera entre la finalització d’un contracte predoctoral i el següent.El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de 25 places de professorat agregat, quatre de les quals estan reservades a persones que han obtingut una beca Ramon i Cajal al llarg de la seva carrera. Aquesta iniciativa forma part del compromís per estabilitzar el personal agregat interí dels departaments en dos anys.Pilar Benejam i Marina Subirats seran les pròximes persones a ser nomenades doctores honoris causa per la URV. Pilar Benejam és catedràtica jubilada de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Benejam ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el Premi Marta Mata (dins els premis Catalunya d’Educació), entre d’altres, i ha estat proposada pel grup de didàctica de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.Marina Subirats és catedràtica emèrita de Sociologia a la UAB. Ha estat un referent històric en la lluita per l’educació en igualtat i ha ocupat càrrecs de responsabilitat al govern de l’Estat, com a directora de l’Institut de la Dona (1993-1996), de l’aleshores Ministeri d’Assumptes Socials; a l’Ajuntament de Barcelona, com a regidora d’Educació, i també va ser membre i posteriorment presidenta de la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la Unió Europea. Ha estat proposada per l’exrector Joan Martí i Castell amb el suport de l’Observatori de la Igualtat.En el mateix Consell de Govern s’ha aprovat l’adscripció de la URV a Aurora Universities Network, una xarxa d’universitats europees que cooperen en diversos nivells sobre diversitat i inclusió, impacte social de la recerca, estudiants i innovació en docència i aprenentatge.Formen part d’aquesta xarxa Agora Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda), University of Iceland (Islàndia), University of Gothenburg (Suècia), University of East Anglia (Regne Unit), University of Duisburg-Essen (Alemanya), University of Bergen (Noruega), University of Antwerp (Bèlgica), University of Aberdeen (Regne Unit) i Université Grenoble-Alpes (França).Diverses de les universitats que integren aquesta plataforma es constituiran en el consorci Agora per optar a ser un dels campus transnacionals finançats per la Unió Europea. Es tracta de xarxes que, en cas de obtenir l’aprovació de la UE, permeten als estudiants obtenir un títol combinant estudis en diversos països de la Unió i contribuir a la competitivitat internacional.