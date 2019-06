La CUP de Tarragona convoca una segona assemblea per debatre la incorporació al govern

Els anticapitalistes estan pendents de reunir-se conjuntament amb ERC i En Comú Podem

Actualitzada 18/06/2019 a les 17:45

La CUP de Tarragona farà dijous vinent la segona assemblea oberta per tal de debatre els punts programàtics que faran arribar a ERC i En Comú Podem de cara a negociar la possibilitat que la formació anticapitalista entri al govern municipal. La trobada donarà continuïtat a l’assemblea que ja van celebrar per tal de debatre sobre la funció del grup municipal durant el proper mandat. L’objectiu ara és «compartir els punts claus que consideren indispensables per garantir una transformació real a la ciutat», segons assenyala la CUP en un comunicat. A més, els anticapitalistes estan pendents de poder reunir-se conjuntament amb ERC i En Comú Podem. El govern municipal ha expressat el desig de ser «més fort» amb la CUP i els anticapitalistes mantenen oberta la porta a entrar a l’executiu.Les propostes polítiques s’articularan en base als eixos programàtics que la CUP va fer servir per confeccionar el seu programa polític a les passades eleccions municipals. Una vegada ratificades, es faran arribar a ECP i ERC i es faran públiques. La CUP considera que aquestes propostes serien «un punt de partida per debatre a l’hora d’arribar a un consens que garanteixi el canvi que requereix la ciutat».La CUP, que va sol·licitar una reunió a tres bandes la setmana passada, explica que «encara no ha estat possible trobar-nos conjuntament amb ERC i ECP», i la portaveu, Laia Estrada, reconeix que «ens hauria agradat dur a terme aquesta reunió abans que tingués lloc el debat d’investidura per valorar el grau de sintonia política entre les tres formacions».Com que aquesta trobada no s’ha pogut materialitzar, la CUP aprofitarà la primera reunió per començar a parlar sobre els punts a incorporar al projecte de govern.