L'Ajuntament de Tarragona no autoritzarà el parc aquàtic previst a la platja Tamarit

El conseller de Domini Públic, Xavi Puig, afirma que és «per preservar la platja natural i el valor paisatgístic de la zona»

Actualitzada 18/06/2019 a les 13:55

El polèmic parc aquàtic que estava previst instal·lar aquest estiu a la platja de Tamarit, amb una extensió de 1.000 metres quadrats que s'ubicarien a primera línia de platja, finalment no tirarà endavant.El nou portaveu del govern municipal i responsable de Domini Públic del consistori tarragoní, el republicà Xavi Puig, ha comunicat aquest dimarts que, «després d'avaluar la proposta presentada, s'ha decidit desestimar-la per preservar el caràcter de platja natural de Tamarit i el valor paisatgístic de la desembocadura del Gaià».El conseller tarragoní també indicava que en la decisió s'ha tingut en compte que la possible afluència d'usuaris podria comportar problemes de mobilitat a l'entorn, «especialment considerant les característiques dels accessos a l'espai».La instal·lació del parc, promoguda pel Càmping Tamarit Beach Resort, havia de posar-se en marxa aquest dissabte i ja comptava amb el vistiplau del departament de Territori de la Generalitat.La proposta del parc aquàtic havia generat una forta oposició veïnal, que havia engegat una recollida de signatures a través de la plataforma Change.org que, aquest dimarts, ja havia aconseguit el suport de 3.356 persones.