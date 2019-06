El Furor de l'Armada espanyola farà jornades de portes obertes al Port de Tarragona

El vaixell farà parada al Moll de Costa per descans de la tripulació, formada per setanta-cinc persones

Actualitzada 18/06/2019 a les 09:22

El vaixell militar d''acció marítima' Furor pertanyent a l'Armada espanyola farà escala al Port de Tarragona aquesta setmana per una parada de descans de la tripulació, segons ha explicat el Ministeri de Defensa.Aprofitant l'escala tècnica, el vaixell farà dues jornades de portes obertes per al públic. Seran el dijous 20 i el divendres 21 de juny. El dia 20, les visites es podran fer en horari de tarda de 16.00 h a 20.30 h i, el dia 21, en horari de matí de 10.00 h a 13.00 h i de tarda de 16.00 h a 20.30 h.El Furor és un vaixell de 94 metres d'eslora i 2.840 tones de desplaçament. Es tracta d'un dels bucs més moderns de l'exèrcit espanyol. Construït per l'empresa Navantia, va ser lliurat a l'Armada el 21 de gener passat. Pertany a la classe Meteoro i fa escala a Tarragona procedent d'Alexandria, a Egipte. El vaixell està realitzant un creuer de resistència com a fase de prova en la seva estrena.El vaixell compta amb una tripulació de setanta-cinc soldats. D'aquests, segons explica la nota oficial ministerial, hi ha una quinzena d'alumnes en pràctiques. El comandant és el capità de corbeta Angel Morales Trueba.