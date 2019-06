Discos Arsis viu els darrers dies després de 50 anys dedicats a la música

La primera botiga que va obrir Paco Soler va ser al carrer Cronista Sessé, després va arribar la de Gasòmetre i el 1996 la de Fortuny

Sonaven peces de rock clàssic i de Glenn Miller de fons i Paco Soler i el seu fill Àlex han explicat a aquesta redacció que aquests són els darrers dies, després d’una trajectòria de 50 anys, d’una de les botigues mítiques de Tarragona: Discos Arsis. El 30 de juny és la data oficial del tancament. «He treballat passant-ho molt bé, tant a la botiga com de Dj, i sempre estant en contacte amb la gent», ha dit Paco mentre feia un repàs de les seves vivències en el món de la música.Tot va començar el 1969, quan Paco Soler va obrir la primera botiga Discos Arsis al carrer Cronista Sessé. El 1975 es va traslladar a Gasòmetre i, com el negoci anava força bé, va decidir marxar a un establiment més ampli, localitzat a Fortuny. «Ja estic jubilat –té 74 anys– i podria continuar perquè faig el que m’agrada, però les vendes han baixat a causa de la irrupció de la tecnologia i la gent només compra música per regalar, perquè és normal baixar-la», ha explicat. Del seu fill Àlex, qui també és Dj, ha dit que «viu a Barcelona i diu que Tarragona està morta, cosa que espero que canviï amb Pau Ricomà».Autògraf d’un joveníssim Alejandro Sanz, d’Alfredo Kraus, de Julio Iglesias, de Ryan Paris o del Dúo Dinámico han acompanyat en els darrers anys a Paco en la seva botiga del carrer Fortuny. Ara mateix, a la botiga hi ha 6.000 discs en diferents formats. Tot i que Paco no ha posat cap cartell a l’aparador, tot el material està en liquidació, amb l’excepció d’uns vinils que ha separat per dur-los a casa i regalar-los al seu fill, com un recopilatori de Funky o Les quatre estacions, de Vivaldi. «Fins ara no m’he emocionat, però aquest matí sí que m'ha passat parlant amb una clienta», ha comentat Paco, qui també va recordar els anys que va ser el Dj de la discoteca que hi havia a l’Hotel Lauria o de la Vip’s de Calafell. A la de la localitat del Baix Penedès «vaig anar a punxar per un mes i em vaig quedar 13 anys», ha comentat Paco, qui ha recordat que «l’Àlex era molt petit i ja venia a la discoteca a veure treballar el pare, i segur que va ser allí on es va aficionar a la música». «Vaig començar de Dj amb 16 anys, no tinc cap droga millor que la música i encara punxo vinils, però no vull dedicar-me a la botiga», ha reconegut l’Àlex.Paco Soler, un especialista en música clàssica, recorda com els èxits més venuts en Discos Arsis els de les Spice Girls, la gran sensació que va causar Ryan Paris amb el seu Dolce vita, els recopilatoris de rock o, com no podria ser d’altra manera la producció de Beatles i Rolling Stones. Paco ha comentat que «tot i tenir una botiga molt petita al carrer Gasòmetre, un any vaig guanyar un concurs d’aparadors a nivell nacional, en què el motiu era Saturday Night Fever, del 1977, protagonitzada per John Travolta i música de Bee Gees». L’any 1979 «em van concedir el premi Master de la Popularidad, que em va fer molta il·lusió, ja que va ser un reconeixement a tot el que fèiem a la botiga».Queden pocs dies pel tancament d’una de les darreres botigues de venda de discs de Tarragona. Amb el de Discos Arsis quedaran enrere cinquanta anys de la història de la venda de música enllaunada a Tarragona, però també de vivències personals viscudes a Discos Arsis.