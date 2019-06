Denunciats dos veïns de Campclar per capturar carderneres a Santa Bàrbara

Els furtius tenien instal·lada una xarxa amb diverses gàbies al voltant en una àrea privada de caça

Actualitzada 18/06/2019 a les 15:02

Dos veïns de Campclar de 42 i 44 anys han estt denunciats pel Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Tarragona (SEPRONA) quan intentaven capturar caderneres amb tècniques prohibides a Santa Bàrbara (Montsià).Els fets van succeir en una àrea privada de caça al barranc del Baiot de Santa Bàrbara. Aquí el SEPRONA va localitzar en un terreny rural obert una xarxa japonesa de grans dimensions i al seu voltant quatre gàbies amb caderneres vives, que utilitzaven per atreure a més aus.A més a més, dues persones van ser localitzades dues persones a prop de la instal·lació, les quals van manifestar que les gàbies eren de la seva propietat i que no tenien cap tipus d'autorització.Ambdós van ser denunciats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per infringir diversos conceptes de la normativa relacionada amb la protecció d'animals i la conservació de la flora, la fauna i la biodiversitat. A més a més, se'ls hi van retirar els exemplars de carderneres i passerells comuns, els quals van ser alliberats al medi natural.Els ocells fringíl·lids, com la cadernera o el passerell comú, no es troben catalogats com a espècies amenaçades, però compten amb un règim de protecció especial. A Catalunya, la seva captura està prohibida.