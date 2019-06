CaixaBank promou la internacionalització de les empreses de Tarragona

Aquestes han participat en varies sessions d'assessorament sobre nous mercats

CaixaBank dona suport a 127 països

CaixaBank ha reunit avui a Tarragona prop de 30 empreses del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre interessades a potenciar el seu negoci a nivell internacional a la Jornada Porta a l'Exterior, que s'ha celebrat al CaixaForum Tarragona. En l'acte ha estat present Fernando Jiménez, director del Centre d’Empreses de CaixaBank a Tarragona.Durant tot el matí, els especialistes en comerç exterior de l'entitat financera han assessorat les empreses assistents sobre com internacionalitzar la seva activitat. A més, els han ofert assessorament sobre nous països i mercats als quals dirigir les seves exportacions i com orientar millor els seus projectes internacionals.Concretament, la jornada ha comptat amb assessorament especialitzat sobre diversos mercats d'Àfrica, a través de la presència d'especialistes en comerç exterior i tresoreria de CaixaBank i de responsables de les oficines de representació de l'entitat en aquests països: el Marroc, Sud-àfrica, Algèria i Egipte.Les empreses participants en aquesta jornada representen principalment als sectors agroalimentari, béns d'equip, enginyeria i obra pública, entre altres. Aquesta iniciativa completa la proposta de valor de CaixaBank en el seu objectiu d'oferir el màxim assessorament a les empreses que volen diversificar el seu negoci ampliant la seva activitat en mercats internacionals.CaixaBank és una de les entitats líders a oferir assessorament per al comerç exterior a les empreses espanyoles, amb solucions financeres que faciliten les exportacions i importacions dels clients. CaixaBank dona suport a 127 països a través de sucursals operatives, oficines de representació, corresponsalies i participacions bancàries que, juntament amb els 120 professionals de Comerç Exterior i Tresoreria situats en els centres d'empresa de l'entitat a Espanya, ofereixen el millor assessorament per a les operacions de les empreses a l'estranger.A més, l'entitat ofereix serveis pioners com l'atenció online especialitzada i les sessions in-company organitzades a les mateixes oficines del client i completades amb videoconferències, sent la primera entitat financera a obtenir la certificació de qualitat AENOR per a aquest servei.