Un detingut a Tarragona per agredir a la seva exparella embarassada

Segons ella, no estaven junts des del cap de setmana

Actualitzada 18/06/2019 a les 12:59

La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar.Aquest dilluns al migdia, a les 13.30 h, a l'Eixample de la ciutat, una dona va alertar els agents perquè quan havia arribat al seu domicili s'havia trobat la seva exparella, que l'havia agredit, amb l'agreujant que es trobava embarassada.Segons el testimoni de la dona, la parella s'havia trencat aquest cap de setmana i ella ja hauria rebut agressions anteriorment. Per tot plegat, l'home va ser detingut.Cal recordar que la Guàrdia Urbana, juntament amb Serveis Socials, compta amb una unitat d’atenció especialitzada a víctimes de violència masclista que dona resposta i protecció immediata les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Ofereix recolzament per tramitar la denúncia a qualsevol víctima de maltractament, a més de suport i assessorament psicosocial i legal. Telèfons de contacte: 092 / 977 240 345.