Un total de 125 persones es van examinar dissabte de xinès a la URV

L’Institut Confuci té acreditada la universitat tarragonina com a centre oficial examinador

Actualitzada 17/06/2019 a les 11:23

un total de 125 persones es van examinar dissabte dels exàmens oficials de xinès a la URV. Es tracta d’una prova que la Universitat acull des de fa tres anys al campus Catalunya, després que l’Institut Confuci l’acredités com a centre examinador.Els exàmens es convoquen una vegada a l’any, d’HSK (per a majors de 12 anys) dels nivells 1 al 6, i d’YCT (per a alumnes de 6 a 16 anys) dels nivells 1 al 4.Per al curs 2019-20, que començarà a l’octubre, s’ofereixen 4 nivells: Introducció a la llengua i cultura xinesa (HSK 1); xinès bàsic 2 (HSK 2); xinès bàsic 3 (HSK 3), i xinès intermedi 1 (HSK 4).Ser estudiant dels cursos de xinès a la URV permet optar a una beca per fer una estada d’un mes a Beijing durant l’estiu i seguir el Curs Avançat de Cultura Xinesa, que organitza la Fundació Institut Confuci i la Universitat d’Estudis Estrangers de Beijing.A banda dels cursos presencials, també es poden seguir cursos en línia, ja que des de juliol de 2017 la URV és un centre associat per a la impartició de cursos en línia del programa de Xinès Gran Muralla, que promou la Fundació Institut Confuci de Barcelona.Aquest any, a més, s’han programat cursos d’estiu en línia intensius Xinès Gran Muralla, del 25 de juny al 23 de juliol.