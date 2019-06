Tarragona, protagonista d'una sèrie de RTVE sobre ciutats reconegudes per la Unesco

El rodatge s'allargarà fins al dimecres i es completarà durant les festes de Sant Magí i Santa Tecla

Actualitzada 17/06/2019 a les 15:09

Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad

Tarragona està sent protagonista aquest dies del rodatge de la sèrie en 4K de RTVE Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad, que s’emetrà el mes de desembre. El rodatge durarà fins aquest dimecres 19 de juny i es completarà els mesos d’estiu, durant les festes de Sant Magí i Santa Tecla.Aquest és la segons vegada que l’equip visita la ciutat, l'any passat va ser al mes de maig. Per la sèrie s'estan rodant ubicacions tan emblemàtiques com la Catedral, el Serrallo el Mercat Central o l’Aqüeducte de les Ferreres. El rodatge es completarà els mesos d’estiu, durant les festes de Sant Magí i Santa Tecla.La sèrie documental de TVE Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad neix d’un conveni entre l’ens televisiu públic i el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, que aglutina les 15 poblacions amb aquest reconeixement de la Unesco.La sèrie consta de 15 episodis de 50 minuts i està dirigida per Belén Molinero. Encara que anteriorment ja s’havien rodat altres productes en 4K a TVE, és la primera vegada que s'aborda una sèrie d'aquestes característiques (rodatge d'interiors i exteriors naturals, la realització de plànols aeris, utilització de drons, grues, stady cam i altres ) en 4K (Ultra Alta Definició amb tractament de HDR), fet que situa al producte en la més absoluta innovació tecnològica. El so s'ha realitzat en 5.1 i la banda sonora compta amb part de música original, gravada per l'Orquestra de RTVE.El projecte s’està desenvolupant en quatre anys: (3 episodis al 2016 i 4 els 3 anys següents). El 2016 es van rodar Àvila, Santiago de Compostel·la i Segòvia; el 2017, a Càceres, Mèrida, Toledo i Salamanca; el 2018, a Còrdova, Conca, Alcalá de Henares i Eivissa; i aquest any 2019, a Sant Cristóbal de la Laguna, Tarragona, Baeza i Úbeda.Gràcies a l'emissió de la sèrie tant pels canals nacionals com pel Canal Internacional de RTVE, es donaran a conèixer les 15 Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, fet que donarà l'oportunitat que milions de viatgers les coneguin i visitin.