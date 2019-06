«No donarem continuïtat al bus gratuït, no té cap estudi seriós que el justifiqui»

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, advoca per la incorporació de la CUP i Junts per Tarragona al seu govern amb els comuns

Actualitzada 16/06/2019 a les 22:11

—Redreçar el procés de relativa decadència que ha viscut. Hem de mirar com tenim els equipaments culturals: el Teatre Tarragona, el Camp de Mart, etc. També hem de millorar els equipaments esportius, els nens no es poden dutxar amb aigua calenta. Tenim molts pisos en estat ruïnós, són dades oficials de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Tarragona és la primera ciutat de Catalunya, amb molta diferència, amb aquest problema habitacional. Hem de capgirar aquesta degradació.—Activitats culturals com ho ha fet històricament. Tenim un espai fantàstic per destinar-lo a teatre a l’aire lliure moltes ciutats voldrien tenir i que no aprofitem.—Les trucades d’aquests dies són d’il·lusió, de voler parlar amb nosaltres. He parlat amb gent molt diferent, tarragonins que ja no viuen aquí que em diuen que estan a la meva disposició.—Primer el carrer, fer el ciutadà protagonista a la ciutat. Necessitem crear estructures estables, formals com són els Consells de Districte. És un projecte importantíssim de ciutat. Per altra banda, volem cohesionar-la, un urbanisme per lligar la ciutat, no per fer-la créixer infinitament. Volem posar la cultura com a eix central de transformació. La cultura no només és una programació a l’any, ha de ser un element de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats.—No ho sabem, nosaltres treballem des del primer dia amb els tres partits. Cada un té el seu ritme de decisions i el temps dirà.Va posar cinc acords que vam acceptar. Ara, tenim un govern amb En Comú Podem i ERC i la corporació s’ha de fer en acord amb totes les bandes. Seguirem parlant amb les ganes i la tranquil·litat que hem tingut fins ara. Les coses s’aniran fent de manera ordenada.—És una qüestió de temps. Cada partit té un ritme per prendre les decisions. Parlem de negociacions de partits amb diferents ideologies i que compartim tots una necessitat de canvi imperiosa, però cada partit té els seus ritmes a l’hora de reunir-se. El dia 15 de juny no era el final, era l’inici. Tenim temps de seguir parlant i intentar incorporar més gent. Sempre hem dit que ens agradaria un ajuntament a quatre.—Cadascú és responsable de les seves paraules.—No, no té cap sentit. El cost per a la ciutat d’aquesta proposta no està justificat amb cap estudi econòmic seriós, no té cap validesa. Va ser una proposta, simplement electoralista.El descompte pot semblar pitjor o millor, però no té una incidència important.—Ara mateix, a dia d’avui, no estem en la situació de canviar-ho.—Ja veurem com es fa. El que sí que ens agradaria, en un moment o altre, és tenir un urbanisme del segle XXI que aposti per regenerar, rehabilitar i recuperar les zones que no ho necessiten.—Tenim claríssim que ara hi ha possibilitats de creixement molt grans amb plans de millora del pla general, plans parcials petits repartits per tota la ciutat. Això esta contemplat al pla general actual, no cal fer la Budellera ni el PP-10.—Tot dependrà de les voluntats majoritàries del ple, però nosaltres ja hem dit que ens agrada un urbanisme del segle XXI, pensat amb criteris de sostenibilitat i que prioritzi la regeneració urbana.—He dit que serà la majoria del ple qui decidirà com es manifesta l’Ajuntament de Tarragona. No he dit res més, ni quan ni com; ja arribarà. L’important és saber que cadascú té la seva ideologia i que la podem exposar. Mai m’estalviaré de dir res com a alcalde, però les expressions externes de l’Ajuntament les decidirà l’Ajuntament, això és lògic.—Ja ho veurem, no ho sé si és un tema de debat.—No és que no em preocupi, ara mateix tinc altres coses al cap que m’estan preocupant bastant més, però entenc que allò que depengui de l’alcalde ho farà l’alcalde i allò que depengui del ple ho farà el ple.—No, crec que és molt important, però també és evident que cada ciutat és diferent i Tarragona és Tarragona amb tota la seva diversitat. Quan les opinions són tan contrastades, el que has de fer és intentar explicar la teva sense que cap col·lectiu se senti expressament violentat.—Em preocupa dur a terme tota aquesta idea de transformació de ciutat.Jo respecto a cadascú com és i això de les majories i minories són coses molt dinàmiques. Si vostè m’hagués dit fa dos anys que Tarragona tindria un alcalde independentista, segurament ens haguéssim posat a riure tots. Bé, ara en tenim un. El pitjor que podem fer és plantejar que el que no pensa com nosaltres és l’altre. El que no pensa com nosaltres no és menys que nosaltres. Hem de dialogar, sempre des del respecte a tothom.—Hi ha d’haver un gir però hem de mirar cap a on. Falten equipaments turístics, falten hotels, oferta turística i una visualització de cap a on volem que vagi el turisme. Hem de posar en valor el nostre meravellós patrimoni com a ciutat del Mediterrani. Aquest és el nostre gran recurs. El segon són les comarques de l’interior. Altres zones com la Costa Brava fan una veritable relació entre els llocs més turístics i les comarques d’interior. Hem de ser capaços de fer alguna cosa semblant aquí, que Tarragona es converteixi en la porta d’entrada a les regions vinícoles importantíssimes que tenim.—S’ha de reactivar, estic molt a favor, però s’ha de conciliar amb la vida dels veïns. El que no podem fer és convertir determinades zones de la ciutat en zones d’oci. Farem tot el possible perquè la gent de la Part Alta visqui en condicions.—En el meu pare, va morir no fa gaires anys, i segur que ni ell ni jo en cap moment havíem pensat que això pogués passar. Pensava en què podria pensar ell.—Molts. Crec que, en general, el que m’han dit més vegades és que sigui honrat.—Tot el que farem, viatges, serà publicat, l’agenda serà publica, tothom sabrà el que fem. Tindrem un ajuntament molt més transparent del que hem tingut fins ara en totes les actuacions quotidianes.—Amb la gent molt més implicada en la ciutat, que se la sentin seva, que sigui més dinàmica i que hagi revertit el procés de decadència tan comercial dels centres com el problema habitacional de pisos. M’imagino una Tarragona molt més humana, on sigui més agradable viure-hi i amb carrers més vius.