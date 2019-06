La Tarraco Arena acollirà un tribut a Queen aquest juliol

L'espectacle repassarà els grans clàssics com ‘Bohemian Rapsody’ o ‘We Will Rock You’

Actualitzada 17/06/2019 a les 19:20

Tarragona acollirà un tribut a Queen de la mà de GodSavethe Queen. L'espectacle tindrà lloc el proper 27 de juloiol, a les 21.30 hores, a la Tarraco Arena Plaça (TAP).Amb vint anys d’experiència girant per tot el món, GodSavethe Queen s’ha erigit no només en la millor banda de tribut al grup britànic, sinó també en una de les millors bandes de tribut que hi ha actualment. Això li ha valgut el reconeixement de la revista Rolling Stone, que la va considerar la ‘Millor Banda Tribut del Món’.L’actual gira del grup coincideix amb l’èxit de la pel·lícula BohemianRapsody, destacant que han estat escollits per la 20th Century Fox per promocionar el film. Per això oferiran a Tarragona un dels seus shows més ambiciosos, repassant totes les etapes de Queen, des del 1973 fins al 1995, posant especial èmfasi en el concert Live Aid de 1985.Els seguidors de Queen podran gaudir de clàssics com Bohemian Rapsody, We Will Rock You o We Are the Champions, així com altres joies immortals del quartet anglès. Amb un so molt cuidat i una gran il·luminació, els músics de GodSavethe Queen es posen a la pell de Brian May, John Deacon, Roger Taylor i Freddie Mercury, magníficament interpretat per Pablo Padín, per oferir una de les experiències més espectaculars en el món de la música.Les entrades es poden adquirir a www.ticketplus.cat o a www.tap.cat , entre d’altres. Els preus oscil·len entre 32 i 47 euros. L’aforament per aquest espectacle serà en un format especial només per 1.500 espectadors, 500 en pista de peu Front stage i 1.000 a grada numerada.