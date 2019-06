«Els jocs tradicionals són un punt de trobada entre pares i fills»

‘100 jocs per fer a casa amb els teus fills’ és un recull de jocs tradicionals, que requereixen poc material i fomenten les relacions familiars

—Pinyeres: Tot i que, tant la Montse com jo, fa molts anys que treballem amb infants i teníem un bon recull de jocs, la majoria provenen dels nostres records d’infantesa, de les llargues estones que passàvem jugant.—Montse: Són jocs tradicionals, els de sempre, senzills, imaginatius, engrescadors i que, a més a més, es poden fer amb material reciclat.—Pinyeres: Déu n’hi do! De jocs n’hi ha molts i, al llibre, només hem posat els que es poden jugar a dins de casa. I també han quedat al calaix tots aquells que necessiten d’una explicació llarga i detallada perquè siguin entenedors, ja que a l’hora de fer-ne la selecció també hem buscat la senzillesa.—Montse: Perquè els jocs passin a través de generacions sempre hi ha d’haver algú que te’ls ensenyi. D’altra banda, el fet que hi hagi algú disposat a jugar amb tu i a compartir moments d’esbarjo és potser el que els fa més atractius.—Pinyeres: Potser s’ha perdut en l’àmbit familiar, ja que les estones pares-fills, amb el ritme de vida que es porta, acostumen a ser més escassos. Però allà on el joc forma part de l’aprenentatge dels infants, es manté viu.—Montse: Els jocs de sempre, on hi ha una interacció entre infants, desenvolupen les habilitats socioemocionals, i els nens aprenen i se socialitzen de manera innata mentre juguen. En contraposició, els jocs davant de les pantalles creen una individualització de la persona, un augment de l’estrès i una manca de paciència pel fet que tot ve donat a l’instant.—Pinyeres: Des del primer moment, la intenció del nostre llibre és aquesta, que sigui un punt de trobada. Ja des de l’inici, perquè comencem elaborant el nostre propi joc, personalitzant-lo, fomentant la creativitat i la imaginació, per després, jugar-hi.—Montse: Sempre ho ha estat, ja que molts d’aquests jocs formen part de la cultura popular que es transmetia de pares a fills. Actualment, el ritme de vida no posa les coses tan fàcils a l’hora de compartir estones i nosaltres hem volgut contribuir d’alguna manera a facilitar aquesta eina per tal que no es perdin tots aquests jocs.—Pinyeres: No ens hem aturat a pensar si eren típicament catalans o no. El que vam voler va ser fer un recull dels jocs als que jugàvem de petites i que formen part de la cultura tradicional del nostre país.—Montse: Els cromos i les tabes em porten molts bons records d’infantesa. M’hi havia passat hores jugant.—Pinyeres: Per a mi, la carrera de guixades de boli. Entre classe i classe sempre trobàvem una estona per a jugar, i el meu millor boli el guardava com un tresor.