El nou equip de govern municipal descarta incorporar Junts per Tarragona

El portaveu d'ERC, Xavi Puig, admet, però, que per afavorir la governabilitat és imprescindible «més col·laboració» que la suma el pacte de govern amb ECP

Actualitzada 17/06/2019 a les 14:50

L’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona s’ha reunit aquest dilluns per primer cop per aprofundir en l’organització definida arran de l’acord de govern entre ERC i En Comú Podem. El nou portaveu, Xavier Puig, ha avançat que la primera acció «emblemàtica» i «política» de l’alcalde, Pau Ricomà, serà visitar les escoles de la ciutat. El nou equip vol «redirigir les dinàmiques equivocades» i «la manca de coordinació» entre àrees del darrer mandat. Puig ha reconegut que el govern té «pocs membres» -set d’ERC i dos d’ECP- i que necessitarà «molta col·laboració» externa per ser «més fort», per la qual cosa ha estès la mà a la CUP. «No tenim pressa, però la CUP ens faria més forts», ha reconegut Puig, qui també ha explicat que, a hores d’ara, un acord amb Junts «no està sobre la taula».El Saló dels tarragonins i tarragonines il·lustres ha acollit aquest dilluns la primera reunió del nou executiu local per tal d’organitzar les àrees i el repartiment de funcions acordat la setmana passada. A partir d’aquí, els tinents d’alcalde visitaran els treballadors municipals de les respectives conselleries i començaran a treballar.Puig ha explicat que, més enllà de les juntes de govern, hi haurà reunions de petit format entre els dos socis de l’executiu «per anar llimant la coordinació». Precisament, segons el nou equip de govern un dels problemes dels darrers anys ha estat la falta de coordinació i de comunicació entre diversos departaments, que ara es vol revertir. «Volem parlar molt entre nosaltres, teixir moltes complicitats i involucrar-nos els uns amb les àrees dels altres», ha exposat.«Som relativament pocs membres i tenim molta feina, i per això necessitarem molta col·laboració més enllà del govern», ha avisat el portaveu del govern i tercer tinent d’alcalde, Xavier Puig (ERC). Per aquest motiu, ha insistit que estan disposats «a parlar amb tothom» i a dialogar amb l’oposició.En aquest sentit, Puig ha dit que, tot i que no tenen pressa, aviat es tornaran a reunir amb la CUP perquè amb els anticapitalistes el govern seria «més fort». Per contra, ha dit que l’opció que Junts per Tarragona esdevingui nou soci «ara mateix està lluny i no està sobre la taula, però és una qüestió que decidirà el govern».El govern de Ricomà preveu fer una auditoria d’aquelles àrees que ho requereixin i millorar la participació dels veïns i de les entitats amb iniciatives com els Consells de Districte. «Fins ara teníem un ajuntament massa tancat en si mateix i ara volem que es vegi que està obert. Volem que les entitats puguin tenir protagonisme en la governança de la ciutat, de manera estable i formal», ha detallat.El també regidor d’Urbanisme ha assenyalat que l’objectiu en aquest àmbit és «omplir Tarragona de vida, millorar els espais públics, fer-los habitables, regenerar la ciutat i preservar els espais naturals». A més, Puig ha avançat que la primera acció simbòlica que farà l’alcalde, Pau Ricomà, és visitar les escoles de la ciutat per conèixer quin és el manteniment dels equipaments i per evidenciar el missatge social que vol transmetre.«No anem amb la idea de tombar tot el què ha fet l’anterior govern; sinó de construir, canviar i redirigir les dinàmiques que creiem equivocades», ha assegurat el portaveu de l’executiu. A més, Puig ha dit que redistribuiran però no ampliaran els càrrecs de confiança, i que encara no han pres cap decisió respecte dels gerents de les empreses municipals.La mobilitat sostenible i que prioritzi els vianants, i l’estat del patrimoni, són altres temes prioritaris per al govern. «Sabem que tenim una responsabilitat i que no podem fallar. El que tenim d’inexperiència de govern ho tenim en equip i en il·lusió, i hem de transformar això en fets», ha afirmat Puig.Pel que fa a la col·locació de pancartes de suport als «presos polítics» o llaços grocs a la façana del consistori, tot i mostrar-se’n partidari l’alcalde manté la voluntat que les decisions en aquesta matèria se sotmetin a la votació del plenari.