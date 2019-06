El Festival Internacional de Música arranca aquest dijous amb un espectacle familiar

Entre les actuacions hi ha la de l'Andrea Motis Quartet, el proper 6 de juliol

L'espectacle familiar Reggae per xics The penguins donarà el tret de sortida al Festival Internacional de Música 2019. El concert tindrà lloc aquest dijous 20 de juny a les 19.30 h a la plaça de la Pagesia de Tarragona i serà gratuït.L'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona ja té a punt aquesta nova edició del Festival Internacional de Música (FIM) amb una àmplia programació de cursos i concerts. L'activitat tindrà lloc del 20 de juny al 6 de juliol.El programa de concerts inclourà estils i intèrprets molt diversos i oferirà dues propostes gratuïtes: l'espectacle familiar Reggae per xics The penguins (el 20 de juny a les 19.30 h) i l'espectacle inaugural a càrrec del Quintet de Metall Back to Brass i de la Banda de Grau Professional del Conservatori (el 28 de juny a les 22 h), tots dos tindran lloc a la plaça de la Pagesia de Tarragona.La resta de concerts tindran lloc a l'Auditori Diputació i tindran un preu de 5 euros. Les entrades es podran comprar a l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona (C. Cavallers, 10) i a l'Auditori Diputació (C. Pere Martell, 2).A l'Auditori tindran lloc els espectacles Neuma quartet de flautes (30 de juny a les 20 h); Aldo Mata, violoncel i Qu Shen, piano (3 de juliol a les 20 h); Quartet Gerhard (4 de juliol a les 20 h) i Andrea Motis Quartet (6 de juliol a les 20 h).La proposta pedagògica del Festival, adreçada a estudiants de música, inclou enguany cursos de violí, viola, contrabaix, trompa, violoncel, clarinet, flauta, fagot, trombó i trompeta i tuba. Una desena de cursos adreçats a alumnes que volen perfeccionar la tècnica i la interpretació instrumental de la mà de professors i solistes de reconegut prestigi internacional.Amb la programació del Festival, que enguany arriba a la 19a edició, el Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona vol oferir a alumnes i professors de música un espai d'enriquiment personal i professional que permet compartir experiències amb alumnes d'altres centres i aprendre noves tècniques de la mà de professionals de reconegut prestigi internacional.