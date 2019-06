Centenars de banyistes arrenquen la temporada de platges a Tarragona

Uns 50 socorristes vetllen, des d’ahir, per la seguretat dels banyistes de la ciutat que té 18 punts de vigilància repartits per set costes

Actualitzada 17/06/2019 a les 08:48

Pujada de temperatures

Comença la temporada de manera oficial a les platges de la ciutat de Tarragona. Ahir va ser el primer dia en què els socorristes de Creu Roja s’incorporaven als seus llocs de treball repartits pel litoral tarragoní. Fins al 15 de setembre, en horari ininterromput de 10 a 19 hores, uns 50 professionals oferiran els serveis de vigilància, salvament i socorrisme per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania.Centenars de banyistes aprofitaven ahir la bona temperatura per acostar-se a la platja i banyar-se per primer cop al mar aquest any. Alguns ja ho han fet durant les últimes setmanes, però l’assistència a les platges tarragonines encara no és intensa a causa de les suaus temperatures. La màxima d’ahir a la ciutat va ser de 22ºC, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.Durant aquest estiu hi haurà 18 punts de vigilància repartits a les platges següents: Miracle, Arrabassada, Savinosa, Capellans, Llarga, la Móra i Tamarit. A més, l’equip de treballadors disposarà d’una desena de cadires i crosses amfíbies per a persones amb mobilitat reduïda. Des d’aquesta setmana també s’intensifica la neteja a les platges i es reforça el nombre de papereres, tot plegat amb un equip de 14 persones. Paral·lelament, s’instal·laran diversos lavabos químics, alguns dels quals adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, repartits entre les platges del Miracle, Llarga, la Móra i Tamarit.La calor es farà notar aquesta setmana amb un pronunciat augment de les temperatures a la ciutat. La ciutat registrarà temperatures màximes de fins a 28 °C, tot i que els núvols també faran acte de presència.Amb tot, les platges s’aniran omplint cada setmana a mesura que es consolidin les altes temperatures pròpies de l’estiu. Tarragona disposa de 15 quilòmetres de platja de sorra fina. Els serveis municipals també inclouen anàlisis de l’aigua i la sorra. El Patronat Municipal d’Esports també organitza activitats esportives a l’estiu, una oferta reconeguda anualment amb banderes blaves per a les platges urbanes i amb la protecció del medi ambient a les platges ecològiques.La platja Llarga, de 3.000 metres, és la més llarga de la ciutat. La més petita és la dels Capellans, que fa 60 metres de llargada i 50 d’amplada. Entre les més petites també destaca Cala Jovera de 90 metres de llarg. Tarragona és la província que ha obtingut aquest any més banderes blaves entre les seves platges, un distintiu que reconeix internacionalment la qualitat de platges i ports esportius.La demarcació va rebre 32 banderes a Tarragona i 11 a les Terres de l’Ebre. Les platges amb bandera blava són: Cunit (Cunit-Llevant, Cunit-Ponent), Calafell (Segur de Calafell, L’Estany-Mas Mel, Calafell), El Vendrell (Sant Salvador, Coma-ruga, Francàs), Roda de Berà (Llarga, Costa Daurada), Torredembarra (Els Muntanyans, Barri Marítim, La Paella, Altafulla Tarragona (Tamarit, La Móra, Savinosa, L’Arrabassada), Vila-seca (La Pineda), Salou (Llevant, Capellans), Cambrils (Vilafortuny, La Llosa, Cavet, Prat d’en Forés-Regueral), Mont-roig del Camp (Pixerota, Cristall, Cala Vianesos-dels Espenyals o Penyals, Casa dels Lladres), Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (La Punta del riu, L’Arenal, Torn). A les Terres de l’Ebre s’han disgintui l’Ametlla de Mar (Calafató, Sant Jordi d’Alfama, Cala Forn, Pixavaques, L’Alguer), L’Ampolla (Cap Roig, Les Avellanes, Sant Carles de la Ràpita (Parc de Garbí, Les Delícies), Sant Carles de la Ràpita Deltebre (Riumar) i Alcanar (Les Cases d’Alcanar-El Marjal)