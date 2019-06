La Jove de Tarragona estrena la gamma de nou a Montjuïc

La diada d’aniversari dels Castellers del Poble Sec va veure els primers 3 de 9 amb folre i 4 de 8 amb l’agulla dels tarragonins

Els Castellers del Poble Sec van celebrar dissabte a la tarda la diada del seu 20è aniversari en un escenari privilegiat, el Castell de Montjuïc, i en companyia de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sants i la Colla Castellera de Madrid.La Colla Jove va sortir amb un valor segur per ells: la quarta catedral de l’any va servir per obrir la seva participació a Barcelona. Un dels plats forts del dia va arribar a la segona ronda, amb l’estrena de la gamma de nou. El 3 de 9 amb folre va convertir el Castell de Montjuïc en nova plaça de nou, i com és habitual a la colla tarragonina, es va estrenar dins de les primeres setmanes de juny. Però la Jove tenia ganes de més, i a la tercera ronda van lluir el 4 de 8 amb l’agulla, també d’estrena i demostrant que el pilar de 6 està a punt. Els liles actuaran dissabte vinent a Reus, a la diada de Sant Pere, que serà una autèntica prèvia de cara a la diada de Sant Joan tarragonina.Els Castellers del Poble Sec, que celebraven l’aniversari, van sortir de plaça amb una de les seves millors diades de l’any i havent ajuntat el 4 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l’agulla. Els Castellers de Sants, que a la seva darrera diada, fa dues setmanes, els va caure el 2 de 8 amb folre, van optar per una actuació tranquil·la i van sortir amb el 4 de 8 com a millor castell, acompanyat del 3 de 7 i el 4 de 7 amb l’agulla. La Colla Castellera de Madrid, que havia vingut a Catalunya a passar el cap de setmana, va signar la diada amb el 3 de 6, el 2 de 6 i el 4 de 6 amb l’agulla.