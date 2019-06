Balanç desigual entre les parades en la primera Fira del Vi a la plaça Corsini

Els venedors valoren positivament l’ambient que s’hi genera, però alhora plantegen dubtes de cara a l’edició de l’any vinent

Més tipus de menjar

La Fira del Vi de la DO Tarragona s'ha celebrat aquest cap de setmana a la plaça Corsini. És el primer cop que s’organitza en aquest emplaçament de la ciutat, després que en els últims anys les parades prenguessin la Rambla Nova com el seu espai de referència. El canvi d’ubicació convenç uns i no als altres, també per tot el que això ha comportat. Josep Manresa, de De Muller, apunta que la valoració, a l’espera de fer els comptes, «és molt positiva». De cara a l’any que ve, apunta a «no canviar de model» i posa d’exemple la fira del vi de Reus, a la plaça Llibertat: «És un model molt encertat». «La Rambla és un passadís, la gent marxa, aquí es consumeix, es perd el client potencial però guanyes el consum», deia en la darrera jornada de la fira tarragonina.Qui es mostrava escèptic, també dins dels paradistes de vins, era Manuel Suñer, de Celler Suñer. «Està molt bé la ubicació, però la gent no circula, es queda estancada, a la Rambla anaven passant», deia, tot i que reconeixia que aquesta edició havia anat «bé».Dos aspectes que no convencien Suñer eren el fet que alguns assistents es podien estar durant hores a la plaça per l’ambient, però no consumint, i també el fet que s’ha vist reduïda la presència de turistes estrangers. En aquest sentit, Suñer reclamava millors indicacions de cara a pròximes edicions i anuncis per als creueristes.Pau Vallès, de Celler Castell d’Or, estava d’acord en la manca de turistes a la fira, però valorava positivament el canvi de localització. «Dona més joc», comentava, alhora que afegia que enguany «està millor organitzat». Entre els temes que més destacava, l’increment de parades de menjar a la fira.La proximitat amb el Mercat Central ha facilitat que diferents paradistes s’animessin a sumar més diversitat en l’oferta de menjar de la Fira del Vi. La creació d’un ambient únic durant els tres dies en una plaça quadrada ha generat moments diferents als que es vivien a la Rambla, que era la intenció també de l’organització. La disposició de les parades, la proximitat de les terrasses i les taules al centre de la plaça convidaven el visitant a dinar o sopar a la fira o, com a mínim a fer un mos i tastar diferents productes alhora que descobrien les varietats del vi del territori.Això sí, aquesta novetat ha agradat a uns i no a altres. Àngel i Sergi, de Cal Verdaguer, assenyalaven que «som més d’alimentació, però paguem el mateix». En aquest sentit, creien que estaven «millor a la Rambla» i que els seus ingressos s’han vist reduïts «a la meitat» per la competència i pel canvi d’ubicació. «És la Fira del Vi i no la de la tapa», protestava Àngel. Cal Verdaguer era una de les parades que ja hi era abans del canvi, però aquesta impressió és radicalment diferent a l’altra banda, a la dels que enguany comencen a participar del certamen.Meritxell Pomerol, de Meritxell Carnisseria i Elaborats, opinava positivament de l’edició de 2019. «Hem de veure com això repercutirà en les compres dels pròxims dies, veurem si la gent ho ha provat i li ha agradat», deia. La seva intenció és repetir l’any vinent.