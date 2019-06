Pau Ricomà, nomenat alcalde de Tarragona

A les 12.43 ha rebut el nomenament, gràcies als vots a favor d'ERC, En Comú Podem, el PDeCAT i la CUP

Actualitzada 15/06/2019 a les 17:16

Un ple llarg i ple d’emoció

Quatre candidats a alcalde

Pau Ricomà ha estat investit com a alcalde de Tarragona aquest dissabte a les 12.43 hores i estarà al capdavant de l’onzè mandat des de la democràcia a la ciutat de Tarragona. El republicà, molt satisfet pel canvi que es produeix a Tarragona, governarà juntament amb En Comú Podem. Set regidors d’ERC i dos dels comuns en el Govern sumen nou. Els suports del Junts per Tarragona i de la CUP, sense entrar a l’equip de Govern, han motivat que Josep Fèlix Ballesteros deixi l’alcaldia dotze anys després.Les seves primeres paraules com a alcalde, després del plenari, han estat les següents: «Gràcies a totes les persones que han fet possible que sigui alcalde de Tarragona, que han fet possible el canvi a Tarragona. Som conscients que Tarragona és de tothom i de ningú alhora. Tots hem de tenir protagonisme per a la reconstrucció per Tarragona». Ricomà, que li pren el relleu a Josep Fèlix Ballesteros, ha deixat ben clar que «defensarem les vies polítiques per resoldre els drets polítics posant, per davant de tot, els drets humans» i també ha deixat clar que lluitaran pel procés, ja que «no és de justícia que hi hagi presos polítics. Des d’aquest ajuntament lluitarem contra les desigualtats».Parlant de ciutat, Pau Ricomà ha aventurat que «la cultura és el millor element de transformació de la ciutat i de projecció a l’exterior». «Els que som aquí tenim la possibilitat d’obrir aquest Ajuntament a l’esperança», ha afegit, tot finalitzant la seva intervenció, ja com a alcalde, amb un «Visca Tarragona i visca Catalunya»Un a un, els més esperats, els caps de llista, han anat arribant al Saló de Plens. El més matiner de tots, però, no ha estat cap número 1 en la seva formació, sinó que ha estat Pau Pérez (PSC). Seguidament, ho feia el també socialista i alcalde en funcions Josep Fèlix Ballesteros. Ambdós feien acte de presència als volts d’un quart de les dotze del migdia. A les 11.52 feia la seva entrada Pau Ricomà (ERC), un minut després Dídac Nadal (Junts) i, a dos minuts de les dotze del migdia, Carla Aguilar (ECP). També han arribat en els moments finals Rubén Viñuales (Cs), José Luis Martín (PP) i Laia Estrada (CUP).Des de les dotze passades ha tingut lloc un Ple de Constitució en el qual primer tots els regidors han pres possessió i, tot seguit, s’ha elegit a l’alcalde que governarà a Tarragona durant els pròxims quatre anys.Un a un, el regidor de més edat, el més jove i, seguidament, tota la resta per ordre alfabètic, han jurat o promès el càrrec i van rebre una medalla i una insígnia de l’Ajuntament. Ha estat a les 12.38 quan ha quedat constituïda la nova corporació per part de la mesa.Una vegada al faristol, cada formació ha jurat o ha promès a la seva manera. Per exemple, Carla Aguilar i el seu grup ho feien «per imperatiu legal i per la construcció d’una ciutat més feminista», mentre que Ballesteros no es va sortir del guió i va ser acomiadat amb aplaudiments molt extensos. Els republicans prometien el càrrec per «l’alliberament dels presos polítics, pel retorn de tots els exiliats i per la república». Laia Estrada, «per poder servir al poble tarragoní, per lluitar contra allò que atempti contra la ciutadania de Tarragona i contra la reunificació dels països catalans». També s’ha sortit del guió un Dídac Nadal, que ha promès per «solidaritat i suport als presos polítics i als exiliats. Declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya justa i territorialment equilibrada» i, Pau Ricomà, «manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana».A banda de Josep Fèlix Ballesteros i de Pau Ricomà, també s’han presentat a l’alcaldia de Tarragona Rubén Viñuales i José Luis Martín. Els socialistes, els taronges i els populars s’han votat a ells mateixos i, tota la resta, ha donat el seu suport a ERC. Per tant, Ricomà alcalde. El vot s’ha realitzat a mà alçada, ja que així ho ha decidit la majoria.Els aplaudiments pel nomenament de Ricomà com a nou batlle s’han produït tant des del plenari, com des de la sala de fora, plena de gent, o de la plaça de la Font, on una gran festa li esperava al nou alcalde, el qual estava convidat a sortir al balcó després del nomenament per a viure un bany de masses.Tots els portaveus, en ordre de menys a més vots obtinguts pel seu partit, han realitzat una intervenció per valorar tots els canvis o el que han precisat.La primera ha estat Elisa Vedrina, la qual ha desitjat «molta sort a tothom, èxits i encerts per a ajudar als veïns de Tarragona. Felicitar a Pau Ricomà, però hem d’advertir que per a nosaltres no és la millor de les notícies. El pacte que ha portat a Ricomà a l’alcaldia és un pacte entre independentistes i populistes».Sobre els seus propis resultats als comicis del 26 de maig, la popular ha apuntat que «no ha estat possible, però volem transmetre un missatge. Si volem que Tarragona es converteixi en una ciutat moderna, cuidada i oberta al món, tots hem de vetllar que sigui una ciutat governada per la moderació».Laia Estrada s’ha dirigit primerament a Pau Ricomà, a qui li ha reblat que «la CUP li ha donat els nostres dos vots perquè vostè s’ha compromès a acceptar els cinc punts de mínims que li vam proposar». Estrada, a més, ha deixat ben clar que «calia fer fora a qui ha estat mal governant Tarragona durant dotze anys. Avui comencem a fer fora la màfia i ho fem somrient, que és una manera d’ensenyar les dents».Ella s’ha ofert als seus regidors a entrar a l’equip de Govern, encara que ha puntualitzat que, si no és així, «no passa res, no necessitem cadires per treballar, només estar de peu i amb el puny alçat. Aquest no és un pacte de l’odi, aquí qui ha guanyat és l’amor»La nouvinguda a l’Ajuntament Carla Aguilar ha apuntat que «ECP és un projecte de canvi, col·lectiu i format per un gran equip. Creiem que hi ha d’haver igualtat d’oportunitats, volem una ciutat accessible, honesta i més a prop dels problemes del dia a dia de la gent. Hem contribuït a aquest canvi de govern i volem que canviï la forma de fer política».El següent a agafar la paraula ha estat Dídac Nadal, qui ha reflexionat que «fa dotze mesos vaig entrar en política local i, des de llavors, he pogut constatar la paràlisi que hi havia a Tarragona. Els projectes, grans i petits, s’han acabat convertint en problemes. Per això, vam apostar pel canvi».Ha lamentat no haver aconseguit uns millors resultats als comicis, ja que «no vam ser capaços de convèncer amb el nostre projecte, però ens sentim co-responsables del que succeeixi a la ciutat de Tarragona» i va lamentar la postura que, segons ell, van tenir algunes formacions en el moment de tractar pactes o suports: «Vam parlar amb el PSC i ens va sorprendre que, per part del president del PSC, se’ns va dir que érem el diable. Amb ERC érem capaços de ser coincidents»Més extens ha estat Rubén Viñuales. Ha lamentat una situació personal que ha patit entrant a l’Ajuntament. «Avui no és un bon dia per Tarragona. Deia Laia Estrada que això és un pacte d’amor, però he entrat amb la meva dona i amb la meva filla i una senyora ens ha començat a insultar i a increpar. Aquella dona, que també anava amb un nen, també ha començat a insultar a la meva dona. Aquest és el pacte d’amor», s’h queixat i, una a una, ha analitzat el paper de les altres formacions.«Estic convençut que la gent que els va votar als barris està encantada que vostès hagin fet alcalde a Pau Ricomà», ha dit a En Comú Podem, tot afegint que «la CUP entrarà al govern i estic convençut que la gent estarà encantada que la CUP governi a Tarragona i al PDeCAT ja li han dit públicament que no volen que entri al govern».A més, ha manifestat que «el PSC, impressionant, oferint carteres al PDeCAT per mantenir la cadira» i ha tornat a fer referència a la Candidatura d’Unitat Popular. «Senyora estrada, jo li diré ‘alcaldessa’, perquè ho serà», ha apuntat, tot finalitzant que «vostès ja poden fer les càbales que puguin, però saben que Tarragona no és independentista. Si vostè té una bona idea, sap que la votaré. Li demano que tingui caràcter, Tarragona no ha de dependre de cap altra ciutat. Pensi només ens Tarragona i, si no ho fa, ens trobarà».El penúltim a prendre la paraula ha estat Xavier Puig, portaveu d’ERC, qui ha aprofitat per «agrair els companys d’En Comú Podem, CUP i Junts per Tarragona» que hagin fet alcalde a Pau Ricomà.«Aquest és un canvi que no podem ni volem fer sols. Tarragona ens ha fet l’encàrrec de revertir la seva pròpia situació», ha manifestat, tot apostant per una «ciutat feminista, amb els consells de districte perquè hi participi la gent, policia de proximitat...». «Us estem proposant un ajuntament republicà, amb totes les lletres», ha puntualitzat, tot deixant ben clar que «defensarem un ajuntament compromès amb les llibertats democràtiques i els drets humans».La darrera a intervenir ha estat Sandra Ramos (PSC). «Com comprendran, ens sobren els motius per a haver votat a Josep Fèlix Ballesteros seguint la voluntat popular, ja que va ser la força política més votada en les eleccions municipals», ha dit, i no ha deixat de desfer-se en elogis cap al que ha estat el batlle de Tarragona en els darrers dotze anys: «No pot haver-hi millor alcalde que tu».El cartipàs municipal queda de la següent manera:Alcalde: Pau Ricomà i Vallhonrat (ERC)Primera Tinent d’Alcalde: Carla Aguilar i Cunill (En Comú Podem)Segon Tinent d’Alcalde: Jordi Fortuny i Guinart (ERC)Tercer Tinent d’Alcalde: Xavier Puig i Andreu (ERC)Quarta Tinent d’Alcalde: Laura Castel i Fort (ERC)Cinquè Tinent d’Alcalde: Paula Varas i González (ERC)Sisena Tinent d’Alcalde: Mary López i García (ERC)Setè Tinent d’Alcalde: Hermán Pinedo i Sánchez (En Comú Podem)Vuitè Tinent d’Alcalde: Manel Castaño i Bachiller (ERC)